سقاب اصفهانی: کلید اصلاح مصرف انرژی در رفتار مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و در نشست مشترک معاون رئیسجمهور، استاندار اصفهان و جمعی از کارآفرینان استان مدل جدید مدیریت انرژی کشور با محوریت انتقال اختیار و منافع صرفهجویی به استانها تشریح شد و اصفهان به عنوان نخستین پایلوت این طرح معرفی گردید.
ضرورت اصلاح رفتار مصرفی
در این نشست، اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از مشکلات حوزه انرژی در ساختارهای ناکارآمد و بیتوجهی به نقش ذینفعان قرار دارد، بیان کرد که کاهش مصرف انرژی با سیاستهای دستوری ممکن نیست و نیازمند طراحی میدان تصمیمسازی برای مردم و مصرفکنندگان واقعی است. وی تأکید کرد بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی ناشی از رفتارهای نادرست مصرفی است و اصلاح این رفتار بدون فشار مستقیم اقتصادی میتواند به کاهش چشمگیر مصرف منجر شود.
انتقال اختیار انرژی به استانها
معاون رئیسجمهور با تشریح مدل جدید همکاری با استانها اعلام کرد در این الگو، سهمیه انرژی هر استان به طور کامل در اختیار مدیریت استان قرار میگیرد و هر مقدار صرفهجویی که ایجاد شود، سهم مشخصی از منافع اقتصادی آن به استان بازمیگردد. وی افزود دولت تنها نتیجه را پایش میکند و در جزئیات، ابزارها یا روشهای انتخابی استانها دخالتی نخواهد داشت.
سقاب اصفهانی با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای قانونی برای اجرای پایلوت در اصفهان گفت در صورت نهایی شدن چارچوب مشترک، اجرای طرح از هفته آینده در استان آغاز میشود. استاندار اصفهان نیز با استقبال از این برنامه، بر آمادگی استان برای همکاری با کارآفرینان و بخش خصوصی به منظور تدوین مدل اجرایی مشترک تأکید کرد.
اصفهان – معاون رئیسجمهور گفت: اصلاح مصرف زمانی آغاز میشود که اختیار و منفعت صرفهجویی به مردم منتقل شود، نه اینکه با دستور بخواهیم رفتار مصرفی را تغییر دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و در نشست مشترک معاون رئیسجمهور، استاندار اصفهان و جمعی از کارآفرینان استان مدل جدید مدیریت انرژی کشور با محوریت انتقال اختیار و منافع صرفهجویی به استانها تشریح شد و اصفهان به عنوان نخستین پایلوت این طرح معرفی گردید.
نظر شما