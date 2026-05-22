حجت الاسلام وثوق: تبیین دین وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر ،حجتالاسلام ایوب وثوق در مراسم دعای ندبه صبح جمعه در آستانه اشرفیه، با اشاره به اهمیت تبیین دین اظهار کرد: هرکس در هر جایگاهی که هست باید به تبیین دین بپردازد.
کارشناس مذهبی افزود: این وظیفهای است که بر دوش همه ما قرار دارد و باید به آن توجه ویژهای داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه سلاح روحانی و عالمان در حال حاضر میکروفون و تریبونی است که در دین دارند، گفت: این ابزارها به ما این امکان را میدهند که پیام دین را به جامعه منتقل کنیم و در راستای تبیین اصول دینی تلاش کنیم.
حجتالاسلام وثوق همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی همه یک رزمنده هستیم تصریح کرد سلاح همه مردم بستگی به جایگاههایی که دارند دارد. هر شخص در هر شغلی که باشد، باید به تبیین دین، معرفی ماهیت دشمن و آگاهی بخشی بپردازد.
وی با توجه به توطئههای رسانهای، که شاید سخت باشد که ماهیت دشمن را آشکار کنیم، اظهار کرد: با آگاهی بخشی و تبیینگری در هر زمان و مکان میتوانیم این ماهیت را برای جامعه روشن کنیم.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه سیاست از دیانت جدا نیست و ما هیچ وقت شروع کننده جنگ نبودیم،گفت: وقتی جنگی آغاز میشود، باید دست دشمن را از این کشور بیرون کنیم. این نکتهای است که باید در سیاستگذاریهای کشور مد نظر قرار گیرد.
وی با ابراز امیدواری که این انقلاب به انقلاب امام زمان (عج) متصل شود گفت: امید است جامعه اسلامی بتواند با اخلاص و محبت به سوی پیشرفت و تعالی حرکت کند.
