  1. استانها
  2. اصفهان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

۹ مصدوم و یک فوتی در دو حادثه ترافیکی اصفهان

۹ مصدوم و یک فوتی در دو حادثه ترافیکی اصفهان

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در دو حادثه ترافیکی بامداد امروز در محورهای تیران به داران و سه‌راه رحیم‌آباد به سمت زیار یک نفر جان باخت و ۹ نفر مصدوم شدند.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز اول خرداد ماه یک مورد واژگونی خودرو پژوپارس ساعت ۰۰:۲۶ در محور تیران به داران و در فاصله ۴۵ کیلومتری داران به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه چهار نفر شامل یک خانم، یک آقا و دو کودک دختر ۸ و ۱۶ ساله مصدوم شدند و یک مرد ۴۱ ساله نیز جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال احمر به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان بهنیا منتقل شدند.

عابدی با اشاره به حادثه ترافیکی دیگر در صبح امروز گفت: ساعت ۰۵:۴۸ نیز برخورد دو خودروی تیبا و پژو ۲۰۶ در سه‌راه رحیم‌آباد به سمت زیار به اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل دو زن و سه مرد مصدوم شدند که با اعزام دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

کد مطلب 6837448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها