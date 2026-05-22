۹ مصدوم و یک فوتی در دو حادثه ترافیکی اصفهان

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز اول خرداد ماه یک مورد واژگونی خودرو پژوپارس ساعت ۰۰:۲۶ در محور تیران به داران و در فاصله ۴۵ کیلومتری داران به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه چهار نفر شامل یک خانم، یک آقا و دو کودک دختر ۸ و ۱۶ ساله مصدوم شدند و یک مرد ۴۱ ساله نیز جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال احمر به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان بهنیا منتقل شدند.

عابدی با اشاره به حادثه ترافیکی دیگر در صبح امروز گفت: ساعت ۰۵:۴۸ نیز برخورد دو خودروی تیبا و پژو ۲۰۶ در سه‌راه رحیم‌آباد به سمت زیار به اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر شامل دو زن و سه مرد مصدوم شدند که با اعزام دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان فارابی منتقل شدند.