کریمی: توزیع مرغ منجمد ۲۵۵ هزار تومانی در کرمانشاه ادامه دارد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از استمرار تنظیم بازار اقلام پروتئینی خبر داد و اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی هر کیلوگرم ۲۵۵ هزار تومان در تمامی فروشگاه‌های سطح استان همچنان با قوت ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر ذخیره‌سازی مناسب این کالای اساسی افزود: در حال حاضر مرغ منجمد بیش از نیاز مصرفی استان تأمین شده و به اندازه کافی در انبارهای ذخیره‌سازی موجود است؛ بر همین اساس، مراکز عرضه مرغ منجمد در سراسر استان به‌صورت مستمر در حال تقویت و پشتیبانی هستند تا شهروندان برای تهیه این محصول با مشکلی مواجه نشوند.

نقش فرمانداران در توزیع بدون محدودیت

وی در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های لازم برای توزیع متوازن در تمامی شهرستان‌ها بیان کرد: فرمانداران محترم در سطح استان می‌توانند همه‌روزه ضمن انجام هماهنگی با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام استان، نسبت به تهیه مرغ منجمد اقدام کنند و این کالا را با هدف تنظیم بازار و با همان قیمت مصوب کیلویی ۲۵۵ هزار تومان خریداری و در شهرستان خود توزیع نمایند.

کریمی با تصریح بر اینکه هیچ‌گونه محدودیتی برای تخصیص و توزیع مرغ منجمد در استان کرمانشاه وجود ندارد، در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه فرآیند جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها نیز طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به‌صورت مستمر در حال انجام است و با تدابیر اتخاذ شده، هیچ‌گونه مشکلی برای تأمین مرغ گرم و منجمد در سطح استان نداریم.