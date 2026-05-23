یک محموله ۹ تُنی مرغ گرم در نوکنده توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور دادستان مرکز گلستان مبنی بر ممنوعیت خروج مرغ گرم از استان بدون مجوز و به منظور تأمین نیاز بازار داخلی، یک دستگاه کامیون حامل حدود ۹ تن گوشت مرغ گرم در مبادی خروجی استان و در پلیس راه نوکنده توقیف شد.

مهدی رزاقی‌نژاد در این خصوص اظهار کرد: این محموله پس از انجام کشتار و بدون اخذ مجوزهای لازم از دامپزشکی، در حال خروج از استان بود که با اقدام به‌موقع توقیف و پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل شد.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌ها و تأیید سلامت محموله از سوی دامپزشکی، گوشت مرغ در شهرستان بندرگز در شبکه توزیع قرار گرفت.