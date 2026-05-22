شهادت ۴ امدادگر در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله رژیم صهیونیستی به مرکز امدادرسانی شهرک حناویه در جنوب لبنان، ۴ امدادگر به شهادت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه تاکید کرد هدف قرار دادن نیروهای امدادی جنایتی در برابر جامعه جهانی است و لبنان در برابر این حملات سکوت یا سهل‌انگاری نخواهد کرد.

همزمان خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی شهرک دیرقانون النهر در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

این در حالی است که پیش از این وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس تاکنون به ۳۰۸۹ شهید و ۹۳۹۷ زخمی رسیده است.

این وزارتخانه تاکید کرد که همزمان با ادامه حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان با وجود برقراری آتش‌بسی شکننده، هر روز شماری از شهروندان لبنانی شهید یا زخمی می‌شوند.

بر اساس این گزارش، در پی حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف بیمارستان «تبنین» در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان، ۹ نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که احمد حریری، خبرنگار لبنانی در حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهر دیر قانون النهر در جنوب لبنان به شهادت رسید.