۵ شهید در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منزلی مسکونی در شهرک الدویر در جنوب لبنان، ۵ شهید و ۲ زخمی برجا گذاشت.

ارتش رژیم صهیونیستی مرتکب کشتار دیگری در جنوب لبنان شد.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی مسکونی در محله البرکه شهرک الدویر، ۵ شهروند لبنانی به شهادت رسیدند و ۲ نفر زخمی شدند.

تیم‌های امداد و نجات و پیشاهنگان موسسه اسلامی الرساله و سازمان بهداشت اسلامی، مجروحان این حمله و پیکرهای شهدا را پس از خارج کردن از زیر آوار به بیمارستان‌های النبطیه منتقل کردند.

در رویدادی دیگر، یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی منطقه العاصی بین شهرک کفرا و شهرک صدیقین در جنوب لبنان را هدف قرار داد که بر اثر آن دو نفر زخمی شدند.

همچنین جنگنده های اسرائیلی شهرک الغندوریه از توابع بنت جبیل را بمباران کرد. منطقه بین برج رحال و العباسیه در شهرستان صور نیز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.

خبرگزاری لبنان اعلام کرد که پهپاد دشمن اسرائیلی یک موتور سیکلت را در صور در جنوب لبنان هدف قرار داده است.