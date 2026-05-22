رسانه صهیونیستی: لبنان به «تله مرگبار» اسرائیل تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در مقالهای به قلم الون بن داوید نوشت که «منطقه امنیتی» که ارتش اسرائیل ادعا میکند برای حفاظت از شهرکهای شمالی در جنوب لبنان ایجاد کرده است، نه تنها به هدف اعلام شده خود دست نمییابد، بلکه برای شهرکنشینان به «تلهای مرگبار» تبدیل شده است که آنها را از پهپادها و موشکهای مقاومت محافظت نمیکند.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونی اشتباه تاریخی خود را بار دیگر تکرار کرده است. نویسنده این مقاله افزود: ما هر روز هشدارهایی دریافت میکنیم که منطقه امنیتی جدید نمیتواند از ساکنان شمال محافظت کند. در آن سوی مرز، حزبالله به تاکتیکهای جنگ چریکی بازگشته که به نیروی زیادی نیاز ندارد، بلکه به بمباران مداوم هزاران هدفی که ارتش اسرائیل علیه آن مستقر کرده است، نیاز دارد.
وی افزود: منطقه امنیتی جدید قادر به تأمین حفاظت از ساکنان شمال، در برابر موشکها و پهپادها و حتی موشکهای ضد تانک نیست.
بن داوید معتقد است که فاجعه در جنوب لبنان به دلیل این واقعیت است که کسانی که این نبرد را فرماندهی میکنند، فارغ التحصیلان مسیر حماقت در لبنان در دهه ۹۰ قرن گذشته هستند.
وی افزود: حزب الله ۳۵ سال پیش، شروع به تمرکز بر جنگ روانی کرد. شعار آن این بود: «زخمی شدن یک سرباز، یک مادر را به گریه میاندازد. اما گرفتن عکس از آن زخم، هزاران مادر را به گریه میاندازد.» سلاح پهپادها با فناوری فیبر نوری کاملاً با این شعار مطابقت دارد. این سلاحی است که فرد احساس میکند شخصاً هدف قرار گرفته است. این یک موشک نیست که به طور تصادفی به شما اصابت کند، بلکه چیزی است که شما را میبیند و از بین اهداف دیگر انتخاب میکند.
