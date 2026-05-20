به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۲۲ تن به شهادت رسیده و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند.

در این گزارش آمده است که شدت حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان افزایش یافته است. روز گذشته ارتش این رژیم به هدف قرار دادن ۲۵ نقطه در جنوب لبنان اذعان کرد.

وزارت بهداشت لبنان نیز از برجای ماندن ۳۰۰۰ شهید از آغاز حملات در ۲ مارس گذشته خبر داد.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که حملات مذکور شدیدترین حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان از زمان تمدید به اصطلاح آتش بس طی روز جمعه گذشته بوده است.