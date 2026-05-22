انفجارهای متعدد در اسرائیل و زخمی شدن چند نظامی صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از بروز انفجارهای متعدد در منطقه الجلیل غربی واقع در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
بر اساس این گزارش، صدای انفجارهای متعدد در منطقهای در الجلیل غربی به گوش رسیده و ستونهای دود به هوا بلند شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای مدعی سقوط چندین هدف هوایی مشکوک در مناطق مرزی با لبنان شده و اعلام کرده که تحولات مناطق مرزی در حال بررسی است.
رسانههای صهیونیستی همچنین از حرکت بالگردهای نظامی در منطقه مرزی شمالی خبر میدهند.
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که چند نظامی صهیونیست در اثر اصابت کوادکوپتر حزب الله به این نظامیان در پادگان برانیت واقع در منطقه الجلیل اشغالی، زخمی شدهاند.
