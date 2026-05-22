به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات رژ لب و برق لب عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات لب
رژ لب فاقد مجوز
● برندهای کلی: Calista، Romantic Matte، Yorn، Julius، Yves Rocher
● PEONY LADY (Lip Stick)
● JULIUS (Velvet Lip Stick)
● ROMANTIC MATTE (Lip Stick)
● Hold Morning (Lip Stick)
● VIOLET (رژلب مایع)
● LE CHIC (رژلب مدادی)
● BALCO (رژلب مدادی)
● GABRINI (Lip Gloss - مایع)
● JUICY TINT (Lip & Cheeks)
■ برق لب / لیپ گلاس (فاقد مجوز)
● برندهای کلی: Fruit، Ramesh
● ROMANTIC MATTE (Waterproof Lip Gloss)
● 3Q BEAUTY (Lip Gloss)
● IMAN OF NOBLE (Lip Gloss)
● MAGIC YOUR LIFE (Lip Gloss)
● HUDAMOJI (Lip Gloss)
● TATO (Lip Gloss)
■ سایر محصولات لب فاقد مجوز
● بالم لب: Drohoo، Romantic Matte، The Body Shop، MAGIC، YAGELI
● وازلین لب: Vaseline / Vaseina
● خط لب: LIDO (Lip Liner Pencil)
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، میتواند برای سلامت مصرفکنندگان مخاطرهآمیز باشد و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
