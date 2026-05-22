به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات رژ لب و برق لب عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات لب

رژ لب فاقد مجوز

● برندهای کلی: Calista، Romantic Matte، Yorn، Julius، Yves Rocher

● PEONY LADY (Lip Stick)

● JULIUS (Velvet Lip Stick)

● ROMANTIC MATTE (Lip Stick)

● Hold Morning (Lip Stick)

● VIOLET (رژلب مایع)

● LE CHIC (رژلب مدادی)

● BALCO (رژلب مدادی)

● GABRINI (Lip Gloss - مایع)

● JUICY TINT (Lip & Cheeks)

■ برق لب / لیپ گلاس (فاقد مجوز)

● برندهای کلی: Fruit، Ramesh

● ROMANTIC MATTE (Waterproof Lip Gloss)

● 3Q BEAUTY (Lip Gloss)

● IMAN OF NOBLE (Lip Gloss)

● MAGIC YOUR LIFE (Lip Gloss)

● HUDAMOJI (Lip Gloss)

● TATO (Lip Gloss)

■ سایر محصولات لب فاقد مجوز

● بالم لب: Drohoo، Romantic Matte، The Body Shop، MAGIC، YAGELI

● وازلین لب: Vaseline / Vaseina

● خط لب: LIDO (Lip Liner Pencil)

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان مخاطره‌آمیز باشد و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.