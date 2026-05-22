به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد گفت: فرایند بازارزیابی مراکز نگهداری از حیوانات، باغ وحشها و باغهای پرندگان استان با هدف بهبود مستمر وضعیت این مراکز و رصد دقیق عملکرد آنها آغاز شده است.
وی افزود: در این فرایند، کارشناسان اداره حیات وحش این اداره کل وضعیت مراکز را بر مبنای ۱۶ شاخص محیط زیستی و ۷۱ شاخص جزئی که در دستورالعمل مربوطه تدوین شده، مورد بررسی قرار میدهند و شاخصهایی نظیر ایمنی و حفاظت جایگاه ها، نحوه تغذیه، نگهداری و سلامت گونهها، وضعیت بهداشتی مرکز، مدیریت پسماند، مستندسازی و گزارشدهی نقل و انتقالها، تلفات و زاد و ولد گونهها همچنین نحوه آگاهیرسانی و آموزش به بازدیدکنندگان از جمله محورهای اصلی این ارزیابی هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تاکید کرد: نتایج حاصل از این بازارزیابی مستقیماً به منظور ارتقای سطح نگهداری گونههای جانوری و بهبود شرایط حیات وحش موجود در این مراکز به کار گرفته خواهد شد و نقاط قوت و ضعف هر مرکز بهصورت شفاف شناسایی و برای رفع نواقص اقدام خواهد شد.
عباس نژاد خاطرنشان کرد: این فرایند بهصورت دورهای و مستمر ادامه خواهد یافت تا ضمن پایش دائمی، شاهد ارتقای استانداردهای زیست محیطی و رفاه جانوری در تمامی مراکز تحت نظارت باشیم.
