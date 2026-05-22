به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: بهمنظور مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی سفرها، جاده چالوس از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه اول خردادماه به سمت شمال مسدود خواهد شد.
وی با تشریح محدودیتهای ترافیکی امروز اظهار کرد: روز جمعه اول خردادماه، از ساعت ۱۴:۰۰ تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس(جنوب به شمال) ممنوع شده و از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر حدفاصل پل زنگوله تا چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۱۶:۰۰ محور مرزنآباد به سمت تهران(شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه مدیریت میشود و این محدودیتها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تردد ساکنان محلی تصریح کرد: ساکنان منطقه همچنان امکان تردد در جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله را خواهند داشت، اما همزمان با اجرای محدودیتها، تردد خودروهای دارای مقصد چالوس از میدان امیرکبیر به سمت شمال ممنوع است.
وی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک در محور هراز، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان اعمال میشود تا از ایجاد گرههای ترافیکی جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه از اجرای محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و بیان کرد: روز جمعه از ساعت ۱۷:۰۰تا ۲۰:۰۰، مسیر انتهایی محور به سمت خروجی فشم بهصورت یکطرفه خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این محدودیتها، ارتقای ایمنی سفرها، کاهش حوادث رانندگی و تسهیل در عبور و مرور محورهای پرتردد کشور است و رانندگان باید با برنامهریزی مناسب و همکاری با پلیس، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.
