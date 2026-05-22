رتبه سوم لرستان در کشت «موسیر» کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از کشت موسیر، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۱۲ هکتار از اراضی استان به کشت موسیر اختصاص‌یافته است که ماحصل آن تولید دو هزار و ۷۰۰ تن محصول بوده و لرستان را در رتبه سوم کشور قرار داده است.

وی با تأکید بر صرفه اقتصادی قابل‌توجه این محصول، گفت: کشت موسیر برای کشاورزان لرستانی بسیار سودآور است؛ به‌طوری‌که در هر هکتار، درآمدی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نصیب بهره‌برداران می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص اشتغال‌زایی این محصول نیز، افزود: کشت موسیر علاوه بر ایجاد اشتغال ثابت برای یک نفر در اراضی دیم و دو نفر در اراضی آبی، در زمان برداشت نیز برای ۵۰ نفر - روز نیروی کار فصلی فرصت شغلی فراهم می‌کند.

صیادی با اشاره به‌ضرورت تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم آب‌بر، بیان کرد: کشت موسیر به‌عنوان یکی از محصولات با نیاز آبی کم، راهکاری عملی برای مقابله با تنش‌های آبی و استفاده بهینه از اراضی دیم است.

وی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های شاخص ما در توسعه‌بخش کشاورزی، توسعه گیاهان دارویی است که موسیر به دلیل مزیت‌های رقابتی در اولویت ویژه قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که حمایت از کشاورزان برای ورود به عرصه کشت گیاهان دارویی همچون موسیر، علاوه بر مدیریت منابع آبی استان، زمینه‌ساز ایجاد زنجیره ارزش در صنایع تبدیلی و تکمیلی خواهد بود. باتوجه‌به بازارپسندی این محصول در صنایع غذایی و دارویی، اگر برنامه‌ریزی‌ها به سمت صنایع بسته‌بندی و فراوری در داخل استان سوق داده شود، می‌توان انتظار داشت که نه‌تنها سود حاصل از ارزش افزوده این محصول در استان باقی بماند، بلکه جایگاه لرستان از رتبه سوم به رتبه‌های برتر کشوری ارتقا یابد.