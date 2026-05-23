برداشت سالانه ۱۰۷۵ تن گیاهان دارویی از مزارع استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیلهفروش با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، کشاورزان پرتلاش استان موفق شدند در سطحی معادل ۲ هزار و ۷۶۹ هکتار از مزارع خود، بیش از ۱۰۷۵ تن انواع گیاهان دارویی را با کیفیت مطلوب تولید و برداشت کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی استان تصریح کرد: تاکنون ۲۵۰ نوع گیاه دارویی در استان قزوین شناسایی شده که عمدتاً در مناطق الموت، آبیک، آوج، بوئینزهرا و سایر مناطقی که تغییرات اقلیمی در آنها کمتر است، کشت میشوند.
پیلهفروش در ادامه به محصولات شاخص و پرمصرفی که بیشترین سهم را در تولید این میزان گیاه دارویی داشتهاند اشاره کرد و گفت: در میان تنوع گونههای کشتشده، محصولاتی نظیر گل محمدی، سماق، گل گاوزبان، اسطوخودوس، کالاندولا، گالگا، بیدمشک، آویشن، زیره سبز، زعفران و موسیر از بیشترین میزان تولید برخوردار بودهاند. این محصولات علاوه بر مصارف دارویی، در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد فراوان دارند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، این استان را یکی از مراکز مهم و رو به رشد در زمینه تولید گیاهان دارویی در کشور معرفی کرد و افزود: این محصولات پس از طی مراحل کاشت، داشت و برداشت، روانه بازارهای داخلی و خارجی میشوند.
وی توجه به کشت گیاهان دارویی را از اولویتهای این سازمان در راستای توسعه کشاورزی پایدار و ارزآور در استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت از کشاورزان و توسعه روشهای نوین کشت و فرآوری، شاهد افزایش روزافزون تولید و رونق اقتصادی در این بخش باشیم.
