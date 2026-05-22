به گزارش خبرگزاری مهر،آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن توصیه به رعایت تقوا، اظهار کرد: بر اساس روایات، نظارت بر بازار امری ضروری است؛ همچنین تأکید شده است که انسان نباید هیچ‌گاه خود را برتر از دیگران بداند. وی افزود: باید تلاش کرد تا عبادات ماه جاری با نیت پاک و عالی انجام پذیرد و کامل‌ترین مراتب نیت به کار گرفته شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم با اشاره به روایتی از امام باقر(ع)، بر جایگاه حکومت در دست امام حق تأکید کرد و افزود: والی باید شخصاً در برخی امور نظارت داشته باشد؛ لذا از مقامات استان، به‌ویژه مسئولان حوزه فرهنگی، انتظار می‌رود نسبت به مسائل فرهنگی یزد دقت‌نظر بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند برخی افراد، مجوزهای فرهنگی را دور بزنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهید رئیسی، ویژگی‌های ایشان را برآمده از مکتب جمهوری اسلامی دانست و گفت: جوان‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی، دیپلماسی فعال، مردمی‌بودن و معنویت عمیق، از شاخصه‌های بارز شهید رئیسی بود که او را به مدیر تراز انقلاب تبدیل کرد.

آیت‌الله مدرسی با بیان اینکه امروز ایران در برابر ارتش‌های قدرتمند جهان ایستاده است، تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد فراتر از منویات مقام معظم رهبری حرکت کند یا مسائل داخلی کشور را به خارج انتقال دهد. نباید به دشمن امید بست، چراکه دشمنان هیچ‌گاه خیرخواه ما نخواهند بود. وی افزود: دشمن باید بداند که ایران تسلیم‌شدنی نیست و با تکیه بر فرهنگ مقاومت و حافظه تاریخی، حتی در برابر دشمنان به‌تنهایی ایستادگی خواهد کرد؛ همچنین نباید از دستگاه دیپلماسی انتظاراتی فراتر از اراده مردم و رزمندگان داشت.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در پایان با اشاره به دستاوردهای حوزه علمیه بیان کرد: حوزه علمیه در طول تاریخ منشأ تحولات بزرگی برای اسلام و ایران بوده است؛ چنان‌که با یک فتوا، معادلات سیاسی را به هم می‌ریزد و با ایستادگی در برابر قانون ننگین کاپیتولاسیون، بزرگ‌مردانی همچون امام خمینی(ره) و رهبران انقلابی را به جهان عرضه می‌کند؛ از این رو نقش و جایگاه والای حوزه نباید نادیده گرفته شود.