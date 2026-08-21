مسئولان فرهنگی باید پاسخگوی وضعیت حجاب باشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه اول نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: در قرآن کریم به عصمت رسول خدا اشاره شده است و دستورات ایشان را همچون دستورات خداوند میداند.
وی افزود: داشتن تقوای عملی، حفاظت از دین، استقلال از هوای نفس از خصلتهای اصلی نائب امام زمان(عج) است که رهبر شهید انقلاب این خصلتها را به صورت بارز داشتند و به همین دلیل مردم دستورات ایشان را با جان و دل پذیرا میشدند.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به چهلمین روز تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: این جریان استثنایی پیامهایی همچون دینباوری، عشق به دین و عشق به وطن اسلامی، بیزاری از دشمنان و بیعت با جانشین ایشان، تجلی ارادت به اهل بیت(ع) و قرآن و رزمایش مهم برای اثبات دینداری و دینمداری و حب به وطن در عین تنفر از دشمنان این مرز و بوم را در دل خود جای داده بود.
وی با اشاره به سالروز ورود آزادگان به میهن، این افراد را مصداق بارز ایستادگی در برابر دشمن در شدیدترین شرایط سخت دانست.
مدرسی با اشاره به روز جهانی مسجد گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند که اگر خداوند بندهای را دوست داشته باشد آن را جلودار مسجد قرار میدهد.
وی با اشاره به مسئله حجاب در کشور تصریح کرد: مسئولان فرهنگی باید پاسخگوی این شرایط باشند چرا که این شرایط ناامنی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی را ایجاد میکند و دشمن بر این فرهنگ در حال سرمایهگذاری است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه دشمن با تشدید فشارهای اقتصادی به سبک جدید مقابله با جمهوری اسلامی ایران روی آورده است، گفت: این رویکرد نشاندهنده شکست دشمن در بعد نظامی است و دشمن با محدودیتهای فراوانی در بعد نظامی، تاکتیک، اقتصادی و متحدانش دارد و روی به رویکردهای دیگری آورده است که در این راستا مسئولان و مردم باید دقت داشته باشند که شوک اقتصادی به کشور وارد نشود و در مقابل این نقشه دشمن با استواری ایستادگی کنند.
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