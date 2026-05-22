دهشیری: آزادسازی خرمشهر؛ حماسه مقاومت و اراده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: عدم اطاعت از گنه‌کار و ناسپاس بخشی از وظایف افراد باتقوا است که امید می‌رود بنابر آیات قرآن کریم و روایات، مردم همواره رعایت تقوای الهی را مدنظر قرار دهند.



وی افزود: حجاب جز ضروریات دین ماست که نباید انکار کرد و فلسفه دعوت به حجاب و پوشش این است جامعه ایمانی و اسلامی در حدی قرار بگیرد که گناه در جامعه کاهش پیدا کند و زن در آن جامعه، مقام و اجر خودش را داشته باشد.



امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: بی‌حجابی در جامعه آثار و پیامدهای ناگوار دارد، اگر در جامعه بدپوششی رواج پیدا کند غریزه جنسی جوانان لحظه به لحظه شدت خواهد گرفت و این برای جامعه مناسب نیست.



دهشیری تصریح کرد: روز عرفه روز نیایش نام گرفته که برای حضور عارفان در عصر روز عرفه و قرائت دعای پرفیض این روز، زمینه سازی می‌شود و عید قربان نیز عید مشترک میان همه مسلمانان است که روز بزرگی برای حاجیانی‌ بوده که عمده مناسک خود را انجام داده‌اند.



وی بیان کرد: دامپزشکی شهرستان برای جلوگیری از ذبح و قربانی ناسالم اعلام کرده که درب کشتارگاه باز بوده و افراد می توانند کشتار را در آن محل انجام دهند تا سلامت دام تضمین شود.



امام‌جمعه اردستان با اشاره به سوم خرداد، ادامه داد: سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر است که بعد از ۵۷۸ روز یا ۱۹ ماه که در اسارت رژیم بعث عراق بود سرانجام در عملیات بیت المقدس در سال ۶۱ آزاد شد و دشمن از آنجایی که نیرو و تجهیزات فراوان به کار گرفته بود آزادسازی خرمشهر را محال می‌دانست اما جنگ،جنگ اراده ها بود و با فرمان امام راحل آزاد شد.



دهشیری اضافه کرد: امام راحل این‌ جمله را که خرمشهر را خدا آزاد کرد بازتاب داد و این در تاریخ ماندگار شد، شهدای بزرگی تقدیم شدند اما افتخاری برای ایران بود.



وی یادآور شد: رهبر شهید انقلاب فرموده بودند که خرمشهرها در پیش است که باید با جنگ نرم مشاهده شده و به آزادسازی آن پرداخته شود، در جنگ شناختی با تبلیغات صحیح و تبیین‌های درست می‌توان از آن عبور کرد.



امام‌جمعه اردستان تصریح کرد: مردم پیشران‌ نهضت هستند بنابراین باید در مصرف موارد مختلف انرژی رعایت را داشته باشند تا بتوانیم از این تنگناها عبور کنیم.



دهشیری با بیان اینکه ۴ تا ۱۰ خرداد هفته بدون دخانیات اعلام شده، ادامه داد: جوانان به فکر سلامتی و آینده خود باشند و از ماده مضر به نام دخانیات فاصله گیرند که این باید هشدار داده شده و جدی گرفته شود بنابراین بسیار باید در این زمینه تلاش و فعالیت کرد.