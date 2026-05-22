به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج اظهار کرد: اسراف و تبذیر، نشانه کفران و ناسپاسی است، و نشانه‌ سخاوت و بخشندگی نیست.

وی اضافه کرد: مصرف اسراف گرایانه و در غیر مسیر صحیح، یک عمل شیطانی است و طبق تصریح قرآن اسرافکاران برادران مسلکی و مرامی شیطانند. مصرف بی رویه آب، برق بنزین آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ است عمل خلاف شرعی و اخلاق و مردانگی و مروت است.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه به بهانه وسواس بخاطر یک عمل مستحب یا واجب مثل وضو صدها لیتر آب مصرف می شود خاطرنشان کرد: سنت پدران و مادران و گذشتگان ما قناعت پیشگی و کمک مصرفی بوده و ما باید این سنت را احیاء کنیم.

وی با تسلیت هفتم ذی الحجه شهادت امام باقر (ع) افزود: رهبر عزیز ما در پیام خود مسئولیت‌پذیری، جوانگرائی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع، و بخصوص مردمی بودن را از زمره‌ی ویژگی‌های بارز شهید رئیسی، دانستند.

تقویت وحدت ملی به عنوان تکلیف دینی

زاهددوست تاکید کرد: رزمندگان ما در عرصه نظامی و دیپلماسی و مردم مبعوث شده در عرصه خیابان در حال جهاد همه جانیه هستند و رهبر عزیز تر از جان ما در پیام های خود چهار ماموریت را برای ملت عزیز ایران تعیین فرمودند، که باید نصب العین همه ما باشد.

وی بر حضور مستمر فیزیکی در صحنه، تقویت وحدت ملی به عنوان تکلیف دینی و ضرورت امنیتی، مدیریت مصرف رسانه‌ای و مواسات مومنانه و کمک به همدیگر در معیشت، درمان، رعایت انصاف در بازار. در کمک به افراد نیازمند. تاکید کرد.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه راهبرد جنگ منطقه‌ای راهبرد قطعی ایران اسلامی است اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی مدت‌هاست در حال تکمیل تجهیزات و نیروی های نظامی خود در اطراف ما هستند.

وی افزود: در کنار وحدت ملت ایران و رشادت‌های بی نظیر رزمندگان اسلام، در دفاع از کشور، مسئله عزم جدی ایران، به جنگ گسترده منطقه‌ای و شخم زدن همه زیر ساخت‌های آمریکا و اسرائیل و کشورهای مزدور و خائن منطقه، باعث ترس و تردید دشمن برای ادامه جنگ شده است.

همکاری با دشمن اعلام جنگ است

زاهددوست تاکید کرد: بازدارندگی ما در نشان دادن، قدرت نظامی قوی و منهدم کردن همه زیر ساخت های دشمن و کشورهایی است که خاک خود را پایگاه دشمن کرده اند. دلیل اصلی عقب نشینی ترامپ صرفا همین اطلاع دقیق دشمن از اعمال قدرت ما بود.

وی تاکید کرد: به عربستان، کویت، قطر، امارات، اردن و دیگر همسایگان اعلام می‌کنیم، هرگونه همکاری با دشمن، یا استفاده دشمن از خاک، آب و آسمان شما، مساوی با اعلام جنگ علیه ملت مقتدر ایران است و خودتان خوب می دانید که ورود شما به جنگ با ابرقدرت منطقه، یعنی ایرانی اسلامی، به ویرانی و نابودی کامل کشور منجر خواهد شد.

امام جمعه دشتی ادامه داد: در باب گرانی ها هم دولت باید بهتر و بیشتر به فکر مردم باشد و مردم صرفه‌جویی کنند، کسبه انصاف را رعایت کنند و دولت هم تا می تواند بر بازار نظارت کند و قوه قضاییه هم باید با اخلال‌گران اقتصادی و محتکران بدون ملاحظه با قدرت و با قاطعیت برخورد کند.