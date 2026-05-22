به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر مفهوم واقعی جنگ اراده‌ها بود؛ جنگی فراتر از توپ و تفنگ که در همه عرصه‌ها معنا پیدا کرد. در دوران اخیر نیز رویارویی ملت ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا، ما را در آستانه فتح خرمشهرهای دیگر قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت «قدرت نرم» و نقش آن در اقتدار کشور افزود: مشروعیت بین‌المللی و توان اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه صائین‌قلعه با بیان تفاوت رویکرد جمهوری اسلامی ایران با سایر قدرت‌های جهانی تصریح کرد: قدرت ایران تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در ایمان، هویت ملی و حضور مردم دارد و ملت ایران خود تولیدکننده قدرت هستند.

وی با تأکید بر هویت مقاومت تاریخی ملت ایران گفت: هر تمدن و انقلاب برای استمرار مسیر خود نیازمند رسالت، ایمان و روحیه مقاومت است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت توانسته در برابر تهدیدها و جنگ نرم ایستادگی کند.

اصلانی خاطرنشان کرد: هرچه اقتدار کشور افزایش یابد، زمینه پیشرفت و پیروزی در عرصه‌های مختلف بیشتر خواهد شد و عامل اصلی این اقتدار، هویت ملی و ایمان دینی مردم است.

امام جمعه صائین‌قلعه با اشاره به مأموریت‌های ملت ایران در پیام‌های رهبر معظم انقلاب در جنگ ترکیبی کنونی، تصریح کرد: این مأموریت‌ها شامل حضور فیزیکی مستمر در صحنه حتی در زمان سکوت نبرد نظامی، حفظ وحدت ملی به عنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی، مدیریت مصرف رسانه‌ای و پدافند شناختی و همچنین کمک متقابل و مواسات مؤمنانه است.

وی ادامه داد: این چهار وظیفه اضلاع مثلث تاب‌آوری اجتماعی، هوشیاری شناختی و همبستگی را شکل می‌دهد که جامعه را در برابر توطئه‌های دشمنان بیمه می‌کند.

اصلانی با اشاره به اینکه ایران چهارمین قطب قدرت جهان است، ادامه داد: دفاع مقدس چهارم و تحولات منطقه، ساختار قدرت جهانی را به گونه‌ای بی‌سابقه دستخوش تغییر کرده است؛ تا آنجا که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تأکید کرده چهارمین مرکز قدرت جهان در حال ظهور است؛ قدرتی که کنترل بر مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان از آن سرچشمه می‌گیرد.

وی با اشاره به در پیش‌رو بودن روز عرفه اظهار کرد: این روز فرصتی بزرگ برای دعا و نیایش و از بزرگ‌ترین موهبت‌های خداوند به انسان است.

امام جمعه صائین‌قلعه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت را سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده دانست و بر ضرورت انتقال این ارزش‌ها به جوانان تأکید کرد.