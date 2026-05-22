به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه با اشاره به آموزه‌های قرآنی در خصوص استکبارستیزی، اظهار کرد: قرآن کریم بر عدم پذیرش ولایت دشمنان خدا تأکید دارد و مسلمانان باید همگام با لبیک به فرامین الهی در ایام حج، در ساحت عمل نیز در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی سران کشورهای اسلامی در همراهی با رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، تصریح کرد: مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی، دقیقاً بر اساس آموزه‌های اصیل قرآن کریم است.

امام‌جمعه همدان امنیت منطقه را در گرو همگرایی کشورهای اسلامی دانست و تأکید کرد: اگر وحدت و همدلی میان کشورهای منطقه برقرار بود، پدیده شوم صهیونیسم جهانی شکل نمی‌گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، «مصرف بهینه» را از مصادیق «جان‌فدا بودن» برای کشور دانست و گفت: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه انرژی، همراهی و مشارکت مردم برای حل این مشکلات ضروری است.

آیت الله شعبانی در خصوص منابع آبی استان افزود: اگرچه وضعیت ذخیره آب سد اکباتان مطلوب گزارش شده، اما این میزان تنها یک‌سوم نیاز سالانه را تأمین می‌کند؛ بنابراین لزوم صرفه‌جویی و مدیریت صحیح مصرف آب از سوی شهروندان امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی با قدردانی از اقدامات استانداری همدان برای تشکیل «قرارگاه مبارزه با گرانی»، اظهار کرد: تشکیل ۸۰ گروه نظارتی برای کنترل بازار و برخورد با تخلفات، گامی مثبت است.

امام‌جمعه همدان افزود: شهروندان درخواست داریم با استفاده از سامانه «۷۲۴»، گزارش‌های تخلفات و گران‌فروشی‌ها را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند.

وی همچنین با اشاره به ثبت‌نام افزون بر ۳ هزار خانواده برای دریافت زمین، از مسئولان دولتی خواست تا با تسریع در فرآیندها، نسبت به تخصیص امتیازات و واگذاری زمین به متقاضیان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

آیت الله شعبانی در پایان ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی جزو ۱۰ تمدن بزرگ جهان است و توجه ویژه به این پشتوانه فرهنگی و تمدنی، نقشی کلیدی در تثبیت و تقویت هویت ملی دارد.