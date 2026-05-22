رئیسی: ایران در مسیر اقتدار علمی، دفاعی و استقلال واقعی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید رئیسی در خطبه های این هفته نماز جمعه بندرعباس افزود: تقوای الهی یک «واعظ درونی» در انسان است که همواره فرد را از گناه و خطا بازمی‌دارد و بر اساس آموزه‌های دینی، نقش مهمی در اصلاح فرد و جامعه دارد.

وی با اشاره به روایتی از امام باقر(ع)، تأکید کرد: اگر انسان در درون خود این ناظر و بازدارنده را نداشته باشد، موعظه‌های بیرونی نیز اثرگذاری کاملی نخواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله سالروز شهادت امام باقر (ع) و همچنین سوم خرداد و عملیات آزادسازی خرمشهر، این مناسبت‌ها را نمادهایی از پیوند علم، مقاومت و ایثار در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی دانست و افزود: پیشرفت‌های امروز کشور در حوزه‌های علمی و دفاعی، ادامه همان مسیر جهاد و خودباوری است که از دوران دفاع مقدس آغاز شد.

حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر اینکه نگاه راهبردی انقلاب اسلامی بر پایه «ایران قوی» شکل گرفته است، گفت: امروز جمهوری اسلامی در حوزه‌های علمی، فناوری و دفاعی به جایگاهی رسیده که دشمنان نیز به آن اذعان دارند و این دستاوردها حاصل اعتماد به توان داخلی و نقش‌آفرینی جوانان و نخبگان است.

وی با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از جامعه نخبگان، تقویت اقتصاد ملی و افزایش سرمایه‌گذاری را از الزامات تحقق ایران قدرتمند دانست.

امام جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، خواستار مدیریت جدی بازار، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی‌های غیرمنطقی شده و تأکید کرد: مردم در شرایط فعلی نیازمند آرامش اقتصادی هستند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سوخت در استان و شهر بندرعباس، از مسئولان خواست این موضوع را با مدیریت دقیق‌تر دنبال کنند تا مشکلات و نارضایتی‌های احتمالی در این حوزه کاهش یابد.

حجت الاسلام رئیسی در ادامه با اشاره به نقش مردم و مسئولان در عبور از شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز تأکید کرد و گفت: همراهی مردم با دولت در این زمینه یک ضرورت جدی است و می‌تواند در مدیریت بهتر منابع کشور مؤثر باشد.

وی همچنین به تحولات منطقه‌ای و موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت راهبردی این منطقه برای ایران و جهان، خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش دارند بر این نقطه حساس تمرکز کنند، اما اراده ملت ایران و نیروهای مسلح موجب شده معادلات منطقه‌ای به نفع جمهوری اسلامی تغییر کند.

امام جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محور مقاومت و تحولات اخیر منطقه، گفت: ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح باعث تغییر نگاه جهانی به قدرت جمهوری اسلامی شده و بسیاری از تحلیل‌های دشمنان درباره ایران را با شکست مواجه کرده است.