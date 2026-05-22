خرمشهرهای امروز، جنگ با رانت، احتکار و فساد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به فرارسیدن روز عرفه، این روز را فرصتی بی‌نظیر برای بازگشت به آغوش رحمت الهی و بازسازی دل دانست.

امام جمعه دلگان با بیان اینکه «روز عرفه، روزی است که خدا درِ رحمتش را بازتر می‌کند»، بر عظمت این روز در نگاه امام حسین(ع) تأکید کرد و افزود: دعای عرفه، دعای بیداری و اشک است و امام حسین(ع) به ما آموخت که در این روز، قلب را از غرور و گناه خالی کنیم.

سوم خرداد؛ نماد ایمان بر فولاد

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، این واقعه را نماد اراده ملتی خواند که با دست‌های خالی اما با ایمانی سرشار، در برابر جهان تا دندان مسلح ایستاد.

بامری با یادآوری فرمایش امام راحل(ره) که فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، تأکید کرد: جوانان آن دوران با توکل به خدا و وحدت، درس پیروزی بر سختی‌ها را به جهانیان دادند.



خرمشهرهای امروز؛ جهاد در عرصه‌های جدید

امام جمعه دلگان با اشاره به تغییر میدان‌های نبرد، تصریح کرد: امروز نیز «خرمشهرهایی» پیش روی ماست. دشمن با جنگ ترکیبی شامل جنگ رسانه‌ای، روانی، اقتصادی و تهدیدهای نظامی، به دنبال سست کردن اراده ملت است. دشمن در رسانه به دنبال وارونه‌نمایی حقیقت و در اقتصاد به دنبال فشار بر معیشت مردم است، اما تجربه خرمشهر به ما آموخت که اگر ملت به ظرفیت‌های خود اعتماد کند، هیچ فشاری او را در هم نخواهد شکست.

خطیب جمعه دلگان با تأکید بر اینکه «برخی خرمشهرهای امروز در درون جامعه ما قرار دارند»، مبارزه با فساد، رانت، گران‌فروشی و احتکار را از اصلی‌ترین میدان‌های نبرد امروز دانست و گفت: همان‌گونه که رزمندگان برای آزادی خاک جانفشانی کردند، امروز جامعه ما نیازمند «آزادسازی خرمشهرِ عدالت و سلامت اقتصادی» است. مردم انتظار دارند مسئولان با قاطعیت در برابر رانت‌خواری و سوءاستفاده از بیت‌المال بایستند.

وی خرمشهرهای امروز را در چهار محور خلاصه کرد:، امید در برابر ناامیدی، حقیقت در برابر جنگ رسانه‌ای، اقتصاد سالم در برابر فساد و رانت، عزت ملی در برابر فشارهای بیگانگان، صرفه‌جویی؛ وظیفه‌ای دینی و ملی

امام جمعه دلگان در بخش پایانی سخنان خود با توجه به فصل گرما و شرایط حساس کشور، اصلاح الگوی مصرف را نه فقط یک توصیه اقتصادی، بلکه یک «وظیفه دینی، اخلاقی و ملی» خواند.

وی از مردم خواست با رعایت نکاتی از جمله خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری، تنظیم دمای کولر، پرهیز از استفاده همزمان وسایل پرمصرف در ساعات اوج و جلوگیری از هدررفت آب، در پایداری شبکه زیرساختی کشور سهیم باشند و تأکید کرد: صرفه‌جویی، نشانه عقلانیت و شکر نعمت الهی است.