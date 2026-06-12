امام جمعه موقت دلگان: حمایت از کشاورزی کلید حل بیکاری در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدامین عبدالهی، در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان با تأکید بر نقش راهبردی کشاورزی در اقتصاد منطقه، خواستار حمایت جدی مسئولان از این بخش شد.
امام جمعه موقت شهرستان دلگان با تبریک هفته جهاد کشاورزی، کشاورزی را موتور محرک تولید و یکی از ارکان اصلی اقتصاد دانست و اظهار داشت: شهرستان دلگان از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه کشاورزی برخوردار است که در صورت توجه و سرمایهگذاری هدفمند، میتواند به اشتغالزایی گسترده و کاهش بیکاری منجر شود.
کشاورزی؛ راهکار عملی مقابله با بیکاری
امام جمعه موقت دلگان با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان افزود: تقویت بخش کشاورزی، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، زمینهساز پایداری اقتصادی در منطقه خواهد بود و میتواند از گسترش مشاغل کاذب جلوگیری کند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار و اتحاد ملی، تأکید کرد: برخلاف تصور دشمنان، شهادت نهتنها موجب تضعیف ملت نمیشود، بلکه انسجام و قدرت ملی را افزایش میدهد و روحیه مقاومت را تقویت میکند.
ضرورت حل مشکلات زیرساختی در دلگان
عبدالهی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی شهرستان اشاره کرد و خواستار رسیدگی فوری به چالشهایی همچون افت ولتاژ برق شد.
وی همچنین بر لزوم تسهیل روند دریافت انشعابات آب و برق تأکید کرد و از مردم خواست با مدیریت مصرف، در بهبود وضعیت خدماترسانی همکاری کنند.
امام جمعه موقت دلگان در پایان با اشاره به جایگاه مکتب عاشورا، آن را الهامبخش مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر این مکتب، در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
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