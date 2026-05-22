امام جمعه گناوه: حفظ وحدت و انسجام مهمترین وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) با بیان دو ویژگی مهم آن امام همام در میان ائمه علیه السلام اظهار کرد: ویژگی اول امام باقر علیه السلام این است که هم جد پدری و هم جد مادری ایشان امام معصوم هستند و این ویژگی که هیچ امامی دیگر ندارد.

امام جمعه گناوه افزود: ویژگی دیگر ایشان، لقب «باقرالعلوم» است که از سوی پیامبر اکرم (ص) به ایشان عطا شد و بنیان‌گذاری دانشگاه بزرگ امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، منشأ برکات عظیم برای مکتب تشیع شد.



وی افزود: امام باقر (ع) تفقه در دین و دین شناسی، صبر در برابر مصیبت‌ها و مشکلات و تدبیر و اندازه گیری در معیشت را از مؤلفه‌های اصلی کمال انسانی بیان فرمودند.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت سوم خرداد سالروز عملیات غرورآفرین آزادسازی خرمشهر تصریح کرد: عملیات بیت‌المقدس و فتح خرمشهر که با مجاهدت‌های رزمندگان، بسیجیان، سپاهیان، ارتشیان و نیروهای مردمی رقم خورد، نماد ایستادگی در برابر دشمنی بود که تصور می‌کرد در چند روز تهران را تصرف می‌کند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: در این عملیات پس از ۵۷۵ روز، شهر خرمشهر در سال ۱۳۶۱ به دست توانمند نیروهای اسلام و شهید صیاد شیرازی ها، شهید حسن باقری ها فتح شد.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی ادامه داد: فتح خرمشهر ،تمام معادلات دنیا را به هم زد و توهمات دشمن را بر باد داد و با اسیر شدن بیش از ۱۹ هزار نیروی دشمن بعثی، قدرت پوشالی آنان را در هم شکست. همان‌طور که امام راحل فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، این نصرت الهی مرهون مقاومت بی‌نظیر مردم بود که امروز نیز به عنوان الگوی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری قرار دارد.

هزینه مقاومت همواره کمتر از تسلیم است

وی ادامه داد:رمز ماندگاری حماسه خرمشهر و این فتح بی نظیر، مقاومت مردم بود و امروز نیز ملت ایران در مقابل دشمن مقاوم و استوار و باصلابت ایستاده است.

وی با بیان اینکه هزینه مقاومت همواره کمتر از هزینه تسلیم است،گفت: اگر روزی در مقابل دشمن تسلیم شدیم هزینه های هنگفتی را باید بدهیم اما مقاومت و تسلیم نشدن در مقابل خواست دشمن هزینه به مراتب کمتری دارد .

وی گفت: امروز هم دشمن از همین مقاومت مردم و خالی نکردن صحنه و خیابان ها و میدان ها که بیش از ۸۳ روز ادامه یافته و بزرگترین مولفه قدرت کشور ما در مقابل قدرت های جهانی و جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی به شمار می رود ، عصبانی است.

دشمن جرأت حمله به ایران اسلامی را ندارد

وی با اشاره به عقب نشینی های مکرر رئیس جمهور آمریکا به بهانه های مختلف در حمله مجدد به ایران اسلامی بعد از جنگ رمضان گفت: دشمن دیگر جرات حمله به ایران اسلامی را ندارد و همه کارشناسان و نیروهای عاقل در ارتش آمریکا به رئیس جمهور این کشور گوشزد کرده اند که در فرصت ایجاد شده پس از جنگ رمضان، ایران اسلامی از لحاظ پدافندی قوی تر از دوران جنگ شده است.

وی با اشاره به برخی افتخارات و پیروزی های نیروهای مسلح کشورمان در جنگ رمضان گفت: ایران اسلامی در دوران جنگ رمضان هیمنه پوشالی دشمن را با تاب آوری مردم و نیروهای مسلح در هم شکست و امروز دشمن راهی جز تسلیم دربرابر اراده ملت ایران اسلامی ندارد.

امام جمعه گناوه با تاکید بر این که در برهه کنونی مهم ترین وظیفه همه ما حفظ وحدت ، انسجام و اتحاد مقدس است ،گفت: دشمن در عرصه نظامی و سیاسی شکست خورده است و به دنبال این است که اقتصاد و معیشت و زندگی مردم را تحت تاثیر وسوسه ها و توطئه های خود قرار دهد تا مردم به بهانه معیشت علیه نظام در خیابان ها حضور پیدا کنند اما ملت ایران علیرغم همه مشکلات توطئه های آنها را خنثی خواهند کرد.

وی گفت: برخی گرانی ها و مشکلات از آثار جنگ و برخی نیز در اثر کم کاری ها است که کسی هم منکر آنها نیست اما دشمن به دنبال آن است تا با تحت فشار قرار دادن اقتصاد و معیشت مردم آنها را نسبت به نظام بدبین کند ولی بازهم شکست خواهد خورده است.

جمعیت؛ مؤلفه مهم قدرت جهانی

وی با اشاره به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه ابراز محبت و تسلیت جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت به مناسبت شهادت قائد عظیم الشان انقلاب گفت: مسئله افزایش جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری یکی از مهم ترین دغدغه های امام شهید امت بود .

وی ادامه داد: جمعیت یکی از مولفه های مهم قدرت در جهان است و هر کشوری جمعیت بیشتر داشته باشد در تمام عرصه ها قوی تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه متأسفانه به دلیل چالش‌های معیشتی و اقتصادی در حوزه جمعیت جوان کم‌کاری‌هایی صورت گرفته است، ادامه داد: در کشور ما متاسفانه به دلیل مسائل گوناگون و مشکلات عدیده ای در معیشت و اقتصاد در بحث جمعیت جوان کم کاری شده است و امروز مشکلات اقتصادی بهانه ای شده که مردم فرزندآوری نداشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات پیر شدن جمعیت گفت: امروز اگر در مقابل دشمنان قد علم کرده ایم ، به خاطر همین نسل جوان دانشمند کشور است و اگر نسل جوان نداشتیم قطعا نمی تونستیم در مقابل هجمه دشمن بایستیم.

وی گفت:بحث جمعیت یکی ازدغدغه های مهم امام شهید بود که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای نیز در پاسخ به فعالان مردمی حوزه جمعیت بیان فرمودند .

وی بر ضرورت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت تأکید کرد و از نخبگان و فعالان این حوزه خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق، برای تحقق جوانی جمعیت کشور بیش از پیش تلاش کنند.

فضیلت روز عرفه و عید قربان

امام جمعه گناوه با اشاره به نهم ذی الحجه روز عرفه و اهمیت و عظمت این روز و لزوم بهره گیری از فیوضات این روز بزرگ گفت: مراسم پرفیض دعای عرفه، روز سه‌شنبه رأس ساعت ۱۶ در مصلی جمعه برگزار خواهد شد.

وی همچنین با تبریک پیشاپیش عید سعید قربان، افزود: نماز عید قربان نیز روز چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ صبح در مصلی جمعه گناوه اقامه می‌شود.



وی در پایان با اشاره به فضیلت قربانی کردن، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و ثواب این اقدام، مؤمنان می‌توانند برای ترویج این فرهنگ، به‌صورت اشتراکی اقدام به تهیه قربانی کرده و گوشت آن را میان نیازمندان و خانواده‌ها توزیع کنند.