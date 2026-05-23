جمعیت، مولفه اصلی قدرت ملی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد جمعیت و خانواده استان گلستان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان، در سالن اجتماعات شهید رجایی استانداری برگزار شد.
جمالی در این نشست، موضوع جمعیت را یکی از راهبردیترین مسائل کشور دانست و اظهار کرد: جمعیت صرفاً یک مسئله آماری یا اداری نیست، بلکه مولفهای اثرگذار در تعیین و تقویت ساختار قدرت ملی کشورها به شمار میرود.
وی افزود: در کنار مولفههایی همچون علم و فناوری، اقتصاد، تکنولوژی و قدرت نظامی، نیروی انسانی مهمترین عنصر قدرت ملی محسوب میشود و سایر مؤلفهها نیز به نوعی متأثر از ظرفیت جمعیتی کشورها هستند.
جمالی با اشاره به نگاه جمهوری اسلامی به مفهوم «ایران قوی» اظهار کرد: وجه تمایز ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با بسیاری از کشورهای دنیا، تکیه بر مردم و سرمایه اجتماعی است؛ موضوعی که طی ۴۷ سال گذشته و بهویژه در دوران دفاع مقدس و حوادث مختلف به اثبات رسیده است.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر نرخ موالید در کشور گفت: آمارهای مقایسهای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش حدود ۵۰ درصدی نرخ موالید و همچنین روند نزولی ازدواج و فرزندآوری است که این مسئله باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان ادامه داد: اگرچه بسیاری از مردم مسائل اقتصادی را مهمترین عامل کاهش فرزندآوری میدانند، اما بررسیها، تحقیقات و تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که بحران جمعیت صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و باورهای عمومی نیز در آن نقش تعیینکننده دارند.
وی همچنین با اشاره به نگاه دینی به مسئله جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از فلسفههای خلقت انسان، استمرار حیات و تولید نسل است و تحقق این موضوع در تکمیل رسالت انسانی اهمیت ویژهای دارد.
جمالی بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی عضو ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان برای اجرای مصوبات تأکید کرد و خواستار ایفای تعهدات بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، بهویژه از سوی بانکهای خصوصی شد.
