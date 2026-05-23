خبرگزاری مهر، گروه استانها: ایران این گهواره تمدن در هر دوره از تاریخ مورد هجوم دشمنان قرار گرفته و در جنگها و حملات دشمن و یا در اثر بی کفایتی حکام وقت بخشی از تن وطنمان از آن جدا شده است.
دشمن انگلیسی و آمریکایی همیشه در فکر تجزیه ایران بودند و بخشهایی از سرزمین مادریمان نیز در دوران حکومتهای نالایق قاجار و پهلوی جدا شد و اگر انقلاب اسلامی پیروز نمیشد شاید اکنون دیگر اثری از گربه نقشه ایران وجود نداشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) ایرانمان باز هم با هجوم دشمن مواجه شد که با حمایت آمریکای جنایتکار و روباه پیر قصد فتح ایران و رسیدن تا همدان و تهران را داشتند و حتی موفق با تصرف خرمشهر هم شدند؛ اما اینبار با همت رزمندگان دلاور و غیور ایران و با دستور تاریخی امام خمینی(ره) دشمن از خرمشهر به عقب رانده و خرمشهر فتح شد.
همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران همیشه نقش تعیین کنندهای در تاریخ ایران عزیزمان داشته و در برهههای مختلف تاریخی این خطه از ایران شاهد پستی و بلندی های زیادی بوده و دلاورمردان زیاد را تقدیم کرده است و شهیدان شهبازی، همدانی، مظاهری، نیکومنظری و ... فقط تعدادی از قهرمانان خطه تاریخ و تمدن ایران هستند که در عملیات مختلفی نقش داشتند و مهمترین آن عملیات آزادسازی خرمشهر بوده است.
تشکیل یگان حضرت محمد رسول الله (ص) با حضور همدانیها
سید علی مساوات پژوهشگر دفاع مقدس در گفتوگو با مهر با بیان اینکه رزمندگان همدانی در هشت سال دفاع مقدس بسیار نقش چشمگیری داشتند به شکلی که در جبهههایی مانند خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، مهران، قصر شیرین و مریوان از سال ۵۹ فعال بودند، افزود: در زمستان سال ۶۰ یگان حضرت محمد رسول الله (ص) با حضور نیروهایی از سپاه استان همدان تشکیل شد.
وی به نقش آفرینی یگان حضرت محمد رسول الله (ص) درعملیات «فتحالمبین» و «بیتالمقدس» اشاره کرد و افزود: یکی از گردانهایی که رزمندگان همدان در آن نقش بسزایی داشتند، گردان حبیبالله مظاهری بود.
این پژوهشگر دفاع مقدس در ادامه به اهمیت عملیات شناسایی پیش از انجام عملیات رزمی اشاره کرد و با بیان اینکه از حدود دو هفته پیش از آغاز عملیات«فتح المبین» شناسایی منطقه از سوی شهیدان حاج محمود شهبازی و حبیبالله مظاهری آغاز شده بود.
وی با اشاره به اینکه شهید شهبازی از فرماندهان همدانی بود که در دفاع مقدس و در عملیات مختلف نقش تعیین کنندهای داشت، افزود: در عملیات«بیت المقدس» محور سلمان، محور عملیاتی رزمندگان همدانی بود و شهید شهبازی در راس آن قرار داشت.
مساوات ادامه داد: در عملیات«بیت المقدس» گردان حبیب نیز نخستین گردانی بود که به جاده اهواز به خرمشهر رسید، درحالی که باید از کارون عبور میکرد.
وی با بیان اینکه تیپ شهید قهرمان در عملیات آزاد سازی خرمشهر ذهن دشمن را منحرف کرد و بعد از تصرف جاده اهواز به خرمشهر تا نزیکیهای کوشک و طلائیه پیشروی کرد، ادامه داد: فرماندهی تیپ شهید قهرمان بر عهده امیر محمد جوادی بود.
این رزمنده دفاع مقدس در ادامه به رشادتهای خلبانان پایگاه هوایی شهید نوژه پرداخت و یادآور شد: خلبانان پایگاه هوایی شهید نوژه همدان با انجام پروازهای دلاورانه و بمباران مواضع دشمن نقش بسزایی در فتح خرمشهر داشتند.
مساوات همچنین به کمکهای مردمی اشاره کرد و افزود: مردم با تأمین آرد، برنج و در مجموع پشتیبانیهای خود نقش بسزایی در موفقیت عملیات بیتالمقدس و فتح خرمشهر ایفا کردند.
رزمنده دوران دفاع مقدس در گفتوگو با مهر به عملیات«الی بیت المقدس»، عملیات آزاد سازی خرمشهر اشاره و با بیان اینکه رزمندگان همدانی در این عملیات نقش پررنگی داشتند، اظهار کرد: از جمله رزمندگان همدانی حاضر در عملیات آزاد سازی خرمشهر میتوان به تیپ حاج احمد متوسلیان اشاره کرد که شامل شهید محمود شهبازی، شهید نیکو منظر، شهید همدانی، شهید عبدالصمد یونسی میشد.
حضور پررنگ رزمندگان همدانی در عملیاتهای شناسایی
باقر سیلواری با بیان اینکه یکی از گردانهای حاضر در عملیات«الی بیت المقدس»، گردان مسلم این عقیل بود، افزود: رزمندگان همدانی در این گردان مسئولیتهای زیادی داشتند و همدانیها در پیروزی عملیات نقش تعیین کنندهای ایفا کردند.
وی شهید عبدالصمد یونسی را یکی از رزمندگان همدانی حماسه ساز در عملیات آزاد سازی خرمشهر برشمرد و بیان کرد: یکی از دلاوریهای شهید یونسی این بود که در جاده اهواز به سمت خرمشهر با یک تویوتا با سرعت به سمت دشمن حرکت میکرد و با پرتاب نارنجک خط دشمن را دچار مشکل کرده بود.
این رزمنده دفاع مقدس یادآور شد: رزمندگان همدانی در قالب تشکیلات شهید نیکو منظر در عملیات آزاد سازی خرمشهر حضور داشتند.
وی با بیان اینکه نخستین اعزام برای شناسایی قبل از عملیات آزاد سازی خرمشهر با حضور شهیدان شهبازی و همدانی انجام شد، بیان کرد: رزمندگان همدانی در گردانهای رزمی و پشتیبانی نقش سازندهای در آماده سازی و تدارکات داشتند.
سعید بادامی دیگر رزمنده دفاع مقدس هشت ساله در گفتوگو با خبرنگار مهر یاد و خاطره شهدا را گرامیداشت و با تاکید بر اینکه فرماندهان همدان در هشت سال دفاع مقدس در عملیات و برهههای زمانی مختلف نقش تعیین کننده ای داشتند، اظهار کرد: رزمندگان همدانی در تشکیل تیپ محمدرسول الله در تهران نقش پررنگی داشتند.
شهید شهبازی محل اسقرار دشمن در عملیات فتح خرمشهر را مشخص کرد
وی در ادامه به شهید شهبازی اشاره کرد و افزود: شهید شهبازی به عنوان فرمانده سپاه همدان هر شب برای عملیات شناسایی میرفت در هر رفت و برگشت ۱۴ کیلومتر مسافت را طی می کرد که همین مسئله باعث میشد پاهای ایشان تاول بزند اما این شهید بزرگوار بعد از چند بار انجام عملیات شناسایی محل دقیق استقرار دشمن را مشخص کرد.
این رزمنده دفاع مقدس در ادامه از شهید نیکومنظری یاد کرد و با بیان اینکه شهید نیکومنظری مسئولیت لجستیک را بر عهده داشت، ادامه داد: شهید نیکومنظری تشکیلاتی مردمی در زمینههای مختلفی از جمله بازاریان، تعمیرکاران، رانندگان، خانه داران و ... در همدان تشکیل داد و از این طریق در پشتیبانی عملیات تحول بزرگی ایجاد کرد.
وی در ادامه به موضوع شناسایی مناطق عملیاتی از سوی رزمندگان همدانی اشاره کرد و ادامه داد: نیروهای همدانی با وجود خطراتی که وجود داشت نقش مهم و سازندهای در آماده سازی مناطق عملیاتی برای رزمندگان داشتند و این رشادتها باید مستند سازی شوند.
بادامی در ادامه به یکی دیگر از اقدامات شهید نیکو منظری اشاره کرد و با بیان اینکه شهیدان شهبازی و همدانی از شهید نیکومنظری خواستند که وی مسئولیت تسلیحات و مهمات را بر عهده بگیرد، افزود: این شهید بزرگوار با پذیرش مسئولیت تسلیحات و مهمات، در زمینه ساماندهی مهمات و اسلحههای غنیمتی از عراقیها نقش موثری ایفا کرد.
وی همچنین بر نقش بیبدیل رزمندگان همدانی در عملیات فتح خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: باید در زمینه رشادتهای فرماندهان و رزمندگان همدانی در هشت سال دفاع مقدس و یا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مستندسازی شود و مردم از دلاوری رزمندگان اطلاع پیدا کنند.
ناگفته پیداست که هر خطه از ایران عزیزمان قهرمان پرور است و مردم ایران از هر قوم و نژادی که باشند با هر زبان، لهجه و گویشی که سخن بگویند و یا هر دین و مسلکی که داشته باشند، دلشان برای نام ایران میتپد و تجاوز دشمن به خاک و تجزیه ایران را برنمیتابند. دلاوران و قهرمانان دفاع مقدس هشت ساله و یا دو جنگ اخیر نیز از میان همین مردم بودند که با جانفشانی خود در تاریخ ایران ماندگار و برای ما و آیندگان این سرزمین به الگوی جوانمردی، وطن دوستی، خداباوری و دلاوری تبدیل شدند. یاد و نام همه شهدای ایران گرامیباد.
