امام جمعه موقت میناب: دشمن در «جنگ تحمیلی سوم» نیز به اهداف خود نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجاتی زاده، امام جمعه موقت میناب، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مناسبت‌های پیشرو، اظهار کرد: عید قربان از مناسبت‌های مهم پیش روست که باید بزرگ داشته شود.

وی با اشاره به بی تدبیری در مدیریت صف‌های طولانی سوخت در استان و شهرستان میناب، افزود: این روزها وجود صفهای طولانی سوخت به یکی از معضلات اصلی مردم استان و شهرستان میناب تبدیل شده است.

نجاتی زاده تأکید کرد: مردم نجیب این استان نباید برای دریافت ۲۰ لیتر سوخت، ساعتها در این صفهای طولانی معطل بمانند.

امام جمعه موقت میناب خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی مسئولان شد و گفت: از مسئولان استان و شهرستان و همچنین نماینده مردم شرق هرمزگان درخواست میشود طرحی را که در استانداری مطرح شده، پیگیری و هرچه سریعتر اجرایی کنند تا حق مردم به درستی اعمال شود.

خطیب جمعه میناب در ادامه با اشاره به توانمندیهای ملت ایران در مقابله با تهدیدات دشمنان، تصریح کرد: در جنگ تحمیلی سوم، دشمن باز هم به خواستههای پوشالی خود نرسید، چراکه مردم سنگر خیابان و میدان را در دست گرفتند.

نجاتی زاده خاطرنشان کرد: رزمندگان در میدان رزم و مردم در سنگر خیابان هرگز اجازه زیادهخواهی به دشمن نخواهند داد و آنها را از اقداماتشان پشیمان میکنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به دشمنان تأکید کرد: دشمن بداند که فرزندان خلیج فارس و مرزداران تنگه هرمز، اجازه هیچ گونه تعرضی به دشمن نخواهند داد. اگر کوچکترین اشتباهی از سوی دشمن سر بزند، فرزندان خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر آن را به گورستان آنها تبدیل خواهند کرد.