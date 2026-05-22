آغاز فرایند پیش ثبت نام الکترونیکی پایه اول ابتدایی از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در راستای تحقق اهداف هوشمندسازی فرآیندهای آموزشی، تکریم ارباب‌رجوع، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، والدین برای پیش‌ثبت‌نام فرزندان خود باید صرفاً از طریق سایت ثبت نام مدارس به نشانی my.medu.ir اقدام کنند.

براساس این گزارش، با توجه به الکترونیکی بودن این مرحله، همه فرآیند پیش‌ثبت‌نام در بستر سامانه مذکور انجام می‌شود و مدارس مجاز به دریافت مدارک به صورت فیزیکی در این مرحله نیستند؛ بنابراین از اولیا درخواست می‌شود برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خلل و ازدحام غیرضروری، از مراجعه حضوری به مدارس خودداری و صرفا از طریق درگاه اعلام‌شده، اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.