به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن ابوترابی، بعد از ظهر جمعه در حاشیه گرامیداشت شهید حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه شهید کشورمان، را معمار «همبستگی جهان اسلام» توصیف کرد و گفت: دغدغه اصلی او افزایش اقتدار ایران و متحدان منطقهایاش در برابر دشمن واحد بود.
ابوترابی با اشاره به روابط تهران با گروههای مقاومت در منطقه، دیدگاه وزیر خارجه پیشین را اینگونه روایت کرد که «قدرت ایران، عراق، لبنان، یمن و فلسطین تنها در سایه همبستگی با یکدیگر معنا پیدا میکند.»
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: شهید امیرعبداللهیان برای عملیاتی کردن این اتحاد، تلاشهای دیپلماتیک گستردهای انجام داد؛ تلاشهایی که به گفته او باید از سوی افکار عمومی کشورهای اسلامی مورد تقدیر قرار گیرد.
