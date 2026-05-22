به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت منطقه‌ و روند تحولات مرتبط با دیپلماسی میان ایران و امریکا با میانجی گری پاکستان مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین آخرین وضعیت روند دیپلماتیک موجود برای خاتمه جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، سوابق بدعهدی آمریکا خصوصا خیانت‌های مکرر به دیپلماسی و تجاوز نظامی علیه ایران به همراه موضع‌گیری‌های ضد و نقیض و زیاده‌خواهی‌های مکرر را عامل اخلال در روند گفتگوها به میانجی‌گری پاکستان دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به رغم سوء ظن شدید به آمریکا، با رویکردی مسئولانه و با جدیت تمام وارد این روند دیپلماتیک شده و برای رسیدن به نتیجه معقول و عادلانه تلاش می‌کند.



در این تماس تلفنی همچنین راجع به مباحث کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه که در نیویورک در حال برگزاری است، گفتگو شد.



دبیر کل سازمان ملل متحد با نفی توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، بر ضرورت پایبندی به اصول متشور ملل متحد و استفاده از راه‌های دیپلماتیک به منظور برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.