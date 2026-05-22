کشف شبکه ۱۰ هزار میلیارد ریالی تسهیلات غیرمجاز بانکی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در راستای مقابله با جرایم اقتصادی و در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی، یک شبکه سازمان‌یافته دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی در استان شناسایی و متلاشی شد.

وی افزود: اعضای این شبکه با راه‌اندازی ۱۱ شرکت صوری و سوءاستفاده از افراد کم‌بضاعت، با استفاده از اسناد جعلی و شیوه‌های متقلبانه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های عامل کرده و پس از دریافت وام‌ها، از بازپرداخت آن خودداری می‌کردند.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه ارزش این پرونده حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، ۲۲ نفر از متهمان اصلی شامل برخی کارکنان دولتی و غیردولتی که در فرآیند اخذ این تسهیلات نقش داشتند، دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت مقابله با شبکه‌های اخلالگر اقتصادی و جرایم مالی را در دستور کار دارد و برخورد با این‌گونه تخلفات با قدرت ادامه خواهد داشت.