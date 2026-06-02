سناتور مورفی خطاب به روبیو: انسداد تنگه هرمز پیامد اقدام نظامی ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات در نشست استماع مجلس سنای این کشور که با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه کشورش برگزار شد، پرسید: تنگهٔ هرمز به‌ دلیل تصمیم ما به تهاجم به ایران بسته شده و این موضوع پیامد اقدام نظامی ماست.

این سناتور برجسته و مشهور آمریکایی اضافه کرد: می دانیم که تنگه هرمز چرا بسته است؛ شما اقدام نظامی علیه ایران انجام دادید و ما می دانستیم که ایرانی ها پاسخ می دهند. در حال حاضر تنها سوالی است که برای مردم آمریکا اهمیت دارد این است که آیا تنگه قرار است بازگشایی شود یا خیر.

این در حالیست که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.