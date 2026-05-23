۸۳۰۰ نوآموز ایلامی در انتظار ورود به مدرسه هستند

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال تحصیلی جدید اظهار داشت: بر اساس آمارهای ثبت‌احوال، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸ هزار و ۳۰۰ نوآموز در استان ایلام در پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با بیان اینکه ثبت‌نام از اول خردادماه آغاز شده و تا دهم تیرماه ادامه دارد، افزود: به منظور تسریع در امور و کاهش ترافیک مراجعات حضوری، خانواده‌ها باید از طریق سامانه مربوطه نسبت به پیش‌ثبت‌نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

وی تأکید کرد: فرایند ثبت‌نام نهایی پس از بررسی و تأیید مدارک توسط مدیر مدرسه رسمیت می‌یابد.

زینی‌وند با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان گفت: دریافت گواهی سنجش سلامت، شرط اصلی و الزامی برای ورود به پایه اول است.

وی در همین رابطه تصریح کرد: تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نوآموز گواهی خود را دریافت کرده‌اند؛ لذا از خانواده‌های حدود ۷۰۰ نوآموزی که هنوز اقدام نکرده‌اند، درخواست می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند تا در فرایند ثبت‌نام با مشکل مواجه نشوند.

این مسئول در خصوص شرایط سنی نوآموزان تصریح کرد: تنها متولدین دوم مهرماه ۱۳۹۸ تا اول مهرماه ۱۳۹۹ (کودکان ۶ سال تمام) مجاز به ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی هستند. همچنین وی خاطرنشان کرد که ارائه گواهی پایان دوره پیش‌دبستانی الزامی نیست و والدین در این خصوص نگرانی نداشته باشند.