به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای میزبان مهاجراین افغانستانی، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا در بحبوحهٔ تشدید بحران در افغانستان، از اخراج شهروندان افغان خودداری کنند.

افزایش نفوذ گروه های راست گرا در عرصه های سیاسی اجتماعی کشورهای اروپایی موجب گسترش مهاجرت ستیزی در این کشورها شده است.

در سال های اخیر، احزاب مهاجرستیز در اروپا شانس رای بیشتری نسبت به دیگر احزاب پیدا کرده اند. فشار دولت راست‌گرا و مهاجرستیز آمریکا نیز یکی از دلایل افزایش مهاجرستیزی دولت های اروپایی است.