حمله تروریستی به پلیس پاکستان در خیبرپختونخوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، گزارشها حاکی است که گروهی از افراد مسلح به یکی از اردوگاههای نیروهای نظامی ارتش پاکستان و همچنین یک ایستگاه پلیس در منطقه لکیمروت، از توابع ایالت خیبر پختونخوا یورش بردهاند.
براساس گزارش مقامات محلی، دستکم ۶ تروریست نیز در حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس «مزانگه» در منطقه بنو کشته شده اند.
به گفته پلیس، تروریستهای مسلح به این پاسگاه حمله کردند اما نیروهای مستقر بهسرعت واکنش نشان داده و این حمله را ناکام گذاشتند.
پلیس از محل حادثه سلاحها و تجهیزات مختلفی از جمله خشاب، نارنجک دستی، کمربند فشنگ و سایر اقلام را کشف کرد.
