  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

حمله تروریستی به پلیس پاکستان در خیبرپختونخوا

مهاجمان مسلح در یک اقدام تروریستی به پلیس پاکستان و یک اردوگاه ارتش این کشور در ایالت خیبرپختونخوا یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، گزارش‌ها حاکی است که گروهی از افراد مسلح به یکی از اردوگاه‌های نیروهای نظامی ارتش پاکستان و همچنین یک ایستگاه پلیس در منطقه لکی‌مروت، از توابع ایالت خیبر پختونخوا یورش برده‌اند.

براساس گزارش مقامات محلی، دست‌کم ۶ تروریست نیز در حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس «مزانگه» در منطقه بنو کشته شده اند.

به گفته پلیس، تروریست‌های مسلح به این پاسگاه حمله کردند اما نیروهای مستقر به‌سرعت واکنش نشان داده و این حمله را ناکام گذاشتند.

پلیس از محل حادثه سلاح‌ها و تجهیزات مختلفی از جمله خشاب، نارنجک دستی، کمربند فشنگ و سایر اقلام را کشف کرد.

کد مطلب 6815917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها