۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

حمله انتحاری در پاکستان؛ ۸ نیروی امنیتی کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند

در حمله به تجمع نظامیان پاکستانی در ایالت خیبرپختونخواه، ۸ نیروی امنیتی کشته و ۳۵ نفر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس محلی پاکستان امروز جمعه به خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که در یک حمله انتحاری به یک نهاد امنیتی در استان خیبر پختونخواه واقع در شمال غربی این کشور، یک غیرنظامی و حداقل ۸ نیروی امنیتی کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس در مورد این حادثه گفت: ۳۵ نیروی امنیتی دیگر در این حمله زخمی شدند.

حادثه زمانی رخ داد که یک خودرو بمب‌ گذاری شده سعی داشت وارد یک اردوگاه پیشاهنگی در منطقه باجور در مرز میان این کشور با افغانستان شود.

دروازه و دیوارهای اطراف اردوگاه پیشاهنگی آسیب دیدند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

