خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هوای خنک صبحگاهی در کارخانه چای رامسر بوی متفاوتی دارد، نه تنها بوی برگ تر چای و چوب سوخته که بوی امید محتاطانه را هم می توان در آن حس کرد. صفی از نیسان ها و وانت های بارکشیده در جاده خاکی روستا پیچ خورده، دست هایی که از چیدن پیاپی برگ سبز سیاه شده، این روزها مشغول تخلیه محصول ساعات پیش است.

سال هاست چایکاران شمال با بی ثباتی قیمت ها، دیرکرد پرداختی ها و حضور دلالان دست و پنجه نرم می کردند. اما امسال خبر از راه رسیده و قیمت خرید تضمینی برگ سبز درجه رشد یافته است.

افزایش قیمت، مسکن موقتی یا درمان ریشه‌ای

رضا محمدپور، چایکار رامسری می گوید: امسال قیمت تضمینی زودتر از قبل اعلام شد مجبور نیستیم با وساطت دلالان محصول رو بفروشیم.

او توضیح می دهد: اجرت کارگر از سال قبل دو برابر شده، کود و سم هم کیلویی چند ده هزار تومان است.

به گفته او، آن افزایش ۷۲ درصدی در مقابل این تورم، فقط ضربه را سبک کرده، نه اینکه سودی به ما برسونه.

وقتی درجه بندی برگ سبز به جایگاه قدرت تبدیل می شود

حسینی دیگر چایکار رامسری نگرانی دیگری دارد. او با اشاره به فرآیند درجه بندی می گوید: قیمت که خوب شده اما مشکل ما جای دیگه است. به گفته او، این کارخانه خودش تعیین می کند برگ ما درجه یک است یا دو.

حسینی به خبرنگار مهر توضیح می دهد: گاهی برگ مرغوب و درجه یک را کارخانه به اسم درجه دو می خرد تا سود بیشتری ببرد.

او تأکید می کند: اگر بازار رقابتی بود خودمان می توانستیم چانه بزنیم و محصول را به کارخانه ای ببریم که قیمت بهتری می دهد. اما الان مجبوریم هر چه این کارخانه بگوید قبول کنیم.

وی می گوید: باید یک ناظر بی طرف پشت در کارخانه باشد تا مشخص شود برگ درجه یک ارزش واقعی خود را پیدا کند.

توانمندسازی چایکاران تا چالش نظارت

مهدیه ساجدی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان رامسردر گفت وگو با خبرنگار مهر می گوید: کارخانه چای شعیی کلا در سال ۱۳۹۴ پس از ۱۴ سال وقفه دوباره فعال شده و حالا ظرفیت ۱۵ تا ۱۸ تن برگ سبز در روز را دارد و این یک چراغ امید برای چایکاران بوده است.

ساجدی با بیان این که خرید چای از ۷ اردیبهشت خرید را آغاز کردند و تاکنون ۴۵ تن برگ سبز از چایکاران خریداری شده و قدرالسهم هر پنج روز یک بار به حساب آنها واریز می شود. او این سرعت در پرداخت را نقطه قوت اصلی کار تعاونی می داند و یادآوری می کند که در گذشته گاهی ماه ها طول می کشید تا پول چایکار به دستش برسد.

وعده دیگر ساجدی راه اندازی واحد بسته بندی در آینده نزدیک است. او معتقد است بسته بندی استاندارد، ارزش افزوده را به چایکار برمی گرداند و وابستگی به بازار فله را کاهش می دهد. او خاطرنشان می کند که هدف اصلی ما قطع دست واسطه ها و دلالان و ایجاد ارتباط مستقیم بین کشاورز و کارخانه است.

با این حال، ساجدی از چالش نظارت هم غافل نیست و می گوید: دو کارشناس همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا هشت شب در خدمت چایکاران هستند و درجه بندی بر اساس استاندارد مشخص انجام می شود. با این حال برای شفافیت بیشتر، به استقبال هرگونه نظارت بیرونی می رویم.

افزایش ۷۳ درصدی قیمت‌ها

حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، در حاشیه بازدید از کارخانجات تنکابن و عباس آباد، با تأکید بر مصوبه شورای قیمت گذاری گفت: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری برای درجه یک، کیلویی ۴۲ هزار تومان و برای درجه دو، کیلویی ۲۳ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۲ درصد و ۶۷ درصد افزایش نشان می دهد.

او با اشاره به شرایط اقلیمی مطلوب امسال افزود: تاکنون بیش از ۲۸ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال خریداری شده که ارزش آن به یک هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان می رسد.

به گفته او، از این میزان، ۲۵ درصد سهم دولت در قالب حمایت از صنعت و ۷۵ درصد سهم کارخانجات است که به مرور در حال پرداخت است.

جهانساز با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولید از چایکاران و کارخانه داران خواست در فرآیند چای سازی دقت بیشتری داشته باشند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار مصرف کشور را به چای داخلی اختصاص دهند. او پیش بینی کرد امسال بیش از ۱۳۰ هزار تن برگ سبز خریداری و بیش از ۳۰ هزار تن چای خشک تولید شود.

او اولویت اصلی را تأمین بازار داخلی دانست و گفت: بخشی از چای کشور جنبه صادراتی دارد و تلاش می کنیم با حفظ تعادل، هم بازار داخل را تأمین کنیم و هم مشتریان خارجی خود را حفظ کنیم.

نفس های تازه چای کاری در شمال، حاصل یک تصمیم مهم و به موقع است. افزایش ۷۲ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای یک گام حمایتی بی سابقه در سال های اخیر محسوب می شود.

چایکاران امسال با اطمینان بیشتری پای کار ایستاده اند. وعده پرداخت زودهنگام قدرالسهم توسط تعاونی تا حدی نگرانی قدیمی آنها را برطرف کرده و حضور ناظران فنی نیز تصویری از یک نظام منسجم را تداعی می کند.

اما این نفس ها اگر می خواهد پایدار بماند، گره های کور همچنان نیاز به باز شدن دارد. تورم فزاینده هزینه های تولید، نگرانی از درجه بندی سلیقه ای در کارخانه ها و نبود یک ناظر بی طرف بیرونی، همچنان اعتماد چایکار را نشانه رفته است.

همچنین اختلاف عددی میان قیمت اعلامی رئیس سازمان برای برگ درجه دو یعنی ۲۳ هزار تومان و عدد ۳۰ هزار تومانی که در اظهارات مدیرعامل تعاونی دیده می شود، سردرگمی جدیدی برای کشاورز ایجاد کرده است.