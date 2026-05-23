لزوم نظارت جدی بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی در تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی هدایتی صبح شنبه در دومین نشست شورای اداری شهرستان تنکابن با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای فتح خرمشهر اظهار کرد: خرمشهر ۲۰ ماه در اشغال استکبار بود اما در نهایت با رشادت رزمندگان اسلام و تبعیت آنان از ولایت فقیه آزاد شد و همان روز امام راحل فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ جمله‌ای که در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام محمدباقر علیه‌السلام افزود: یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس و همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم و برای مقام معظم رهبری آرزوی صحت، عزت و اقتدار داریم.

خطیب جمعه تنکابن با تقدیر از برگزاری مراسم و تجمعات شبانه مردمی در شهرستان بیان کرد: حضور مردم در این برنامه‌ها بسیار ارزشمند و جلوه‌ای از حمایت مردمی از نظام اسلامی است و باید از همه دست‌اندرکاران این حرکت خودجوش قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام هدایتی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: وصیت‌نامه شهدا باید به شکلی اثرگذار و زنده برای مردم قرائت شود، چرا که هنر در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها نقش مهمی دارد و نباید از این ظرفیت غفلت شود.

وی شورای اداری را محل بیان مشکلات و یافتن راهکار دانست و ادامه داد: در شرایط فعلی مسئولان باید حضور پررنگ‌تری در میدان داشته باشند و حضور مدیران در کنار مردم یک ضرورت است.

این مسئول با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، نظارت‌ها باید شبانه‌روزی و قاطع باشد و با گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده از مردم برخورد جدی صورت گیرد.

هدایتی اضافه کرد: برخی افراد تلاش می‌کنند با دور زدن قوانین و سوءاستفاده از شرایط، فشار بیشتری به مردم وارد کنند و دستگاه‌های نظارتی باید با هوشیاری بیشتری عمل کنند.

وی همچنین بر اهمیت تکریم ارباب رجوع در ادارات تأکید کرد و گفت: ادبیات و رفتار کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مردم باید محترمانه و همراه با تکریم باشد، چرا که مردم برای حل مشکلات خود به ادارات مراجعه می‌کنند.

امام جمعه تنکابن صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز را ضروری دانست و اظهار کرد: لازم است مسئولان با حضور در میان مردم و از طریق تریبون‌های عمومی، نسبت به آگاه‌سازی جامعه درباره وضعیت مصرف انرژی اقدام کنند.

حجت‌الاسلام هدایتی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در توزیع امکانات شهری تصریح کرد: اولویت‌بندی هزینه‌کرد بیت‌المال باید بر اساس بیشترین منفعت برای مردم باشد و در برخی مناطق شهرستان گلایه‌هایی درباره وضعیت روشنایی معابر و خدمات شهری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در برگزاری برنامه‌های مردمی و خدمات‌رسانی تأکید کرد: همه مسئولان باید با همدلی، حضور میدانی و توجه به مطالبات مردم در مسیر تقویت اعتماد عمومی و خدمت‌رسانی بهتر گام بردارند.