حجت الاسلام هدایتی: دشمنی آمریکا به دلیل استقلال طلبی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی هدایتی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم این شهرستان با تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: روز ۱۳ آبان، سه واقعه بزرگ را در خود جای داده است؛ تبعید امام راحل در سال ۱۳۴۳ به‌دلیل اعتراض به لایحه ننگین کاپیتولاسیون، قیام دانش‌آموزان علیه رژیم ستمشاهی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) در سال ۴۳ با شجاعت در برابر لایحه‌ای ایستاد که عزت ملت ایران را زیر سوال می‌برد و با آن مخالفت کرد، زیرا این قانون به اتباع بیگانه مصونیت قضائی می‌داد و استقلال کشور را لگدمال می‌کرد.

امام جمعه تنکابن ادامه داد: در ۱۳ آبان ۵۷ نیز دانش‌آموزان با فریاد علیه نظام ستمشاهی قیام کردند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند، و یک سال بعد، دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر سفارت آمریکا مرکز جاسوسی و توطئه‌گری علیه ملت ایران را از کار انداختند.

حجت الاسلام هدایتی تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ایران، نه به‌خاطر انقلاب اسلامی، بلکه به‌دلیل روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران است؛ دشمنی‌ای که ریشه در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق دارد. ملت ایران از آن زمان تا امروز، هزینه استقلال خود را داده و هیچ‌گاه زیر سلطه شرق و غرب نرفته است.

وی گفت: ملت ایران برای نخستین بار در تاریخ فریاد نه شرقی، نه غربی سر داد و اعلام کرد که ایران عزت دارد و می‌تواند مستقل زندگی کند؛ اما آمریکا این استقلال را برنمی‌تابد و با هر پیشرفت علمی و هسته‌ای ملت ایران مخالفت می‌کند.

حجت‌الاسلام هدایتی افزود: دشمنی آمریکا با دانش هسته‌ای ایران نشان‌دهنده ترس آن از اقتدار علمی کشور است؛ در حالی‌که با برنامه‌های هسته‌ای هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی هیچ مخالفتی ندارد.

وی با تجلیل از شهدای عرصه علم و دفاع از جمله شهید تهرانی‌مقدم تصریح کرد: این شهیدان روزی دانش‌آموز بودند و با تلاش علمی و روحیه جهادی توانستند ایران را به قدرتی دفاعی و بازدارنده در منطقه تبدیل کنند.

امام جمعه تنکابن خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌سازان کشور هستید و باید راه شهدا و دانشمندان جوان را ادامه دهید تا عزت و اقتدار ایران اسلامی حفظ شود.

هدایتی در پایان حضور پرشور دانش‌آموزان را ستود و تأکید کرد: حضور آگاهانه نوجوانان در این راهپیمایی، پیام عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی آمریکا را به جهانیان مخابره کرد.