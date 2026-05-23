دستیار: امتحانات خرداد در تمام مدارس گیلان غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها، با بیان اینکه ستاد امتحانات استان پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح و با توجه به تفویض اختیار شورای تأمین، تمهیدات برگزاری حضوری آزمون‌ها را پیش‌بینی کرده بود، اظهار کرد: دغدغه‌های مطرح‌شده در روزهای اخیر با دقت تحلیل رفت.

وی با تأکید بر اینکه آزمون حضوری همچنان از نظر این اداره‌کل روشی ارجح و استاندارد است، گفت: با این وجود، به احترام مطالبات خانواده‌ها و دانش‌آموزان و با هدف کاهش فشار روانی و ایجاد آرامش در آستانه آزمون‌های پایانی، تصمیم به تغییر رویکرد گرفتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تصریح کرد: امتحانات خردادماه سال جاری در تمامی مدارس استان گیلان به‌صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهد شد و این تصمیم با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و به‌منظور هم‌راستایی با شرایط سایر استان‌ها اتخاذ شده است.

دستیار افزود: شیوه برگزاری و جزئیات فنی این آزمون‌ها به‌زودی از طریق درگاه‌های رسمی اداره‌کل و واحدهای آموزشی اطلاع‌رسانی می‌شود.