۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

دستیار: امتحانات خرداد در تمام مدارس گیلان غیرحضوری شد

رشت - مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از برگزاری غیرحضوری تمامی امتحانات خردادماه امسال در استان خبر داد و گفت: این تصمیم به احترام مطالبات خانواده‌ها و دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها، با بیان اینکه ستاد امتحانات استان پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح و با توجه به تفویض اختیار شورای تأمین، تمهیدات برگزاری حضوری آزمون‌ها را پیش‌بینی کرده بود، اظهار کرد: دغدغه‌های مطرح‌شده در روزهای اخیر با دقت تحلیل رفت.

وی با تأکید بر اینکه آزمون حضوری همچنان از نظر این اداره‌کل روشی ارجح و استاندارد است، گفت: با این وجود، به احترام مطالبات خانواده‌ها و دانش‌آموزان و با هدف کاهش فشار روانی و ایجاد آرامش در آستانه آزمون‌های پایانی، تصمیم به تغییر رویکرد گرفتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تصریح کرد: امتحانات خردادماه سال جاری در تمامی مدارس استان گیلان به‌صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهد شد و این تصمیم با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و به‌منظور هم‌راستایی با شرایط سایر استان‌ها اتخاذ شده است.

دستیار افزود: شیوه برگزاری و جزئیات فنی این آزمون‌ها به‌زودی از طریق درگاه‌های رسمی اداره‌کل و واحدهای آموزشی اطلاع‌رسانی می‌شود.

    • همتا بندگو IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      چرا امتحانات نهایی ما کلاس یازدهم و دوازدهمی هارو نهایی میگیرید حضوری مگه فرق ما با بقیه پایه ها چیه ماهم تو شرایط اونا بودیم هیچی بلد نیستیم شما بی انصافی دارید میکنید در حق ما

