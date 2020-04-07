افت ۲۰ درصدی رضایت مخاطبان از «پایتخت۶»/ مبنای نظرسنجی چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، علی طلوعی رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما گفت: امسال به حد نصاب بیش از ۹۳ درصد بیننده برای کل برنامه‌های سیما رسیدیم که در طول تاریخ سازمان بی‌سابقه است. در این میان حدود ۸۶ درصد فقط بیننده ویژه برنامه‌های نوروزی و فیلم و سریال‌های رسانه ملی بودند.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما ادامه داد: روندها هم نشان می‌دهد رشد کاملاً محسوس و معناداری داشتیم که فکر می‌کنیم بیشتر به دلیل پدیده کرونا و اتفاق خاصی بود که در نوروز امسال افتاده است.

طلوعی تصریح کرد: در بین ۹۳ درصد بیننده رسانه ملی، زنان بیشتر از مردها تماشاگر تلویزیون بودند.

وی سپس به ارائه آماری از پرمخاطب‌ترین ویژه برنامه‌های نوروزی پرداخت و گفت: در بین برنامه‌های ویژه سال تحویل برنامه «اتفاق نود و نو» با اجرای آقای رشیدپور از شبکه ۳ با ۳۱ درصد بیننده و ۸۷ درصد رضایت بیشترین بیننده را داشت؛ بعد از آن برنامه «فرمول یک» با اجرای آقای علی ضیا که از شبکه یک پخش شد، با ۲/ ۲۸ درصد بیننده و ۸۴ درصد رضایت در جایگاه دوم قرار گرفت و سومین برنامه ویژه ما برنامه «بهار جان» از شبکه ۵ با ۱۱ درصد بیننده و ۸۶ درصد رضایت بود.

رتبه‌بندی سریال‌های نوروزی

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما گفت: در بین سریال‌های ویژه نوروزی همان‌طوری که پیش‌بینی هم شد، سریال «پایتخت ۶» از شبکه یک با ۲/ ۷۹ درصد بیشترین بیننده را داشت، اما میزان رضایت از این سریال نوسانی بود؛ به طوری که در اوایل رضایت بیشتری را شاهد بودیم و حتی این رضایت به حدود ۹۰ درصد هم رسید؛ اما در آخرین نظرسنجی این رضایت به ۷۴ درصد رسید و افت حدود ۲۰ درصدی رضایت از طرف مردم را شاهد بودیم. «دوپینگ» از شبکه سه جایگاه دوم را با ۳۹ درصد مخاطب به خود اختصاص داد و سریال «کامیون» از شبکه ۲ با ۲۲ درصد مخاطب در جایگاه سوم پربیننده‌ترین سریال‌های ما قرار گرفت.

وضعیت ویژه‌برنامه‌های شاخص نوروزی

طلوعی تصریح کرد: در ویژه‌برنامه‌های شاخص نوروزی هم برنامه «عصر جدید ۲» از شبکه سه با ۵/ ۶۵ درصد مخاطب، بیشترین بیننده را پای تلویزیون نشاند. بعد از آن برنامه «دورهمی» از شبکه نسیم با ۷/ ۵۸ درصد، برنامه «کودک شو» از شبکه نسیم با ۳۰ درصد و مسابقه «ایران» از شبکه یک با حدود ۲۳ درصد مخاطب، پربیننده‌ترین برنامه‌های رسانه ملی در این ایام بودند.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما همچنین درباره آمار بینندگان فیلم‌های سینمایی از تلویزیون گفت: مردم بیشترین فیلم‌های سینمایی را در ایام نوروز، از شبکه یک تماشا کردند. آمار نشان می‌دهد حدود ۲۷ درصد مردم، فیلم‌های نوروزی را از شبکه یک دیدند. بعد از آن، شبکه نمایش با ۱۷ درصد و شبکه سه با ۵/ ۱۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مردم و رادیو در ایام نوروز

طلوعی با بیان این که در این نظرسنجی، مرکز تحقیقات سراغ شنونده‌های رادیو هم رفته است، گفت: ویژه برنامه‌های رادیو در ایام نوروز ۲۰ درصد مخاطب را به خود جذب کرد که عدد قابل توجه و خوبی هست. در بین رادیوها هم رادیو «آوا» با ۳۵ درصد مخاطب، بیشترین شنونده را داشت و بعد از آن رادیوهای استانی، پیام و جوان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما گفت: یکی دیگر از سوالاتی که در این ایام از مردم پرسیدیم این بود که مردم در این ایام بیشتر سراغ کدام شبکه رفتند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد شبکه یک با ۵/ ۶۳ درصد در رتبه اول قرار گرفته بعد از آن شبکه سه با ۴۰ درصد و شبکه نسیم با ۳/ ۱۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. دلیل اینکه جمع این اعداد از ۱۰۰ بیشتر است این است که پاسخگویان می‌توانستند بیش از یک گزینه را انتخاب کنند.

مبنای علمی نظرسنجی مرکز تحقیقات

طلوعی در پاسخ به اینکه چقدر این نظرسنجی صحت و دقت دارد؟ عنوان کرد: مرکز تحقیقات صداوسیما با قدمت‌ترین مرکز افکارسنجی کشور با بیش از نیم‌قرن تجربه است.

وی با بیان اینکه تمام شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در دنیا، برای نمونه شبکه‌های بی‌بی‌سی، سن‌ان‌ان، ان‌اچ‌کی و … خودشان مرکز افکارسنجی دارند، گفت: ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. کما اینکه برای سنجش به دنبال اعلام یا ثبت نصاب نیستیم؛ بلکه ما برای برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی رصد و پایش را انجام می‌دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما گفت: مسئله دیگری که هست اینکه در این مدت آمار ما از آمار تمام مراکز داخلی و خارجی سنجش رادیو تلویزیونی ایران، یعنی مراکزی که دارند مخاطبان ما را می‌سنجند، عدد پایین‌تری است.

وی افزود: مثلاً مرکز ملی آمار، میزان مخاطب رادیو و تلویزیون را همیشه بالای ۹۰ درصد اعلام می‌کند؛ مراکز خارجی هم همین‌طور؛ ولی ما از همه عددمان پایین‌تر است و اعتقاد و باور داریم که به‌صورت علمی و کاملاً به روز این کار را انجام می‌دهیم؛ کما اینکه خودمان مبدع روش‌های علمی روز و بومی‌کردن آن هستیم و تمام مراکز افکارسنجی کشور هم در شیوه سنجش و ابزار و همه شیوه‌های سنجش و روش‌های نمونه‌گیری از ما تبعیت می‌کنند و کارهایی را که ما انجام می‌دهیم، انجام می‌دهند.

طلوعی در پایان تاکید کرد: ما کاملاً علمی‌کار می‌کنیم. چندین بار اعلام کردیم هر حوزه‌ای ادعا می‌کند ما حاضریم تمام اطلاعات vh در اختیارشان قرار دهیم و آن‌ها همین نظرسنجی را انجام دهند.