خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد می‌توانید با شماره ۲۴۴ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ فاطمه شکری

گویی به یک کلیشه تکراری تبدیل شده است که هنرمندان بستری شوند یا خدایی نکرده دار فانی را وداع بگویند و بعد در رثای آنها و پشت تریبون ها مدیران و هم صنفی هایشان از باشکوه ترین و احساسی ترین کلمات و کلیدواژه ها در وصف آنها استفاده کنند. اما این بزرگداشت‌های پسامرگ، هرچند ارزشمند، نمی‌تواند جایگزین توجه و حمایت ملموس در دوران حیات و اوج نیاز هنرمند شود.

چه تاسف بار است که در زمان حیات برخی پیشکسوت ها و چهره های کمتر شناخته شده از آنها غفلت می شود و گاهی این هنرمندان در تامین بدیهی ترین و ابتدایی ترین مسائل معیشتی خود با معضل مواجه هستند.

در هفته ای که گذشت یک ویدئو از فاطمه شکری بازیگر سینما و تلویزیون باعث شد رسانه های مختلفی در پی گفتگو با او برآیند. خودش ویدئویی منتشر کرده بود و در آن از سختی های معیشتی، تامین حداقل ها، اینکه هشت ماه است نتوانسته گوشت خریداری کند و یا با فروش ابزار منزلش برنج تهیه کرده است، سخن گفته بود.

شاید فاطمه شکری سلبریتی نباشد یا کمتر به اسم شناخته شود اما حضورش در فیلم و سریال ها آنقدر بوده است که با دیدنش بسیاری از مردم چهره او را به خاطر بیاورند. سازمان های مختلف از صداوسیما تا وزارت ارشاد و انجمن های صنفی باید بیشترین مراقبت را از هنرمندان داشته باشند تا کمتر کسی به این درجه از سختی و چالش برسد.

او طی همین یکی دو روزه مصاحبه هایی داشت و گفته بود هنوز کمک چندانی به او نشده است و عنوان کرده بود که فقط ۲ تن از بازیگران یعنی پرویز پرستویی و ژاله صامتی پیگیر احوال او بوده اند. این ماجرا تاسف بار و عجیب است و منتظریم تا مسئولان و متولیان امر پیگیر ماجرا شوند.

اختتامیه هفته؛ پایان برنامه شهیدی فرد پس از چند ماه

با شروع جنگ رمضان یکی از مهمترین برنامه هایی که روی آنتن رفت و کنداکتور خود را طبق شرایط و وضعیت جنگی جامعه تغییر داد برنامه «من ایرانم» با اجرای محمدرضا شهیدی فرد بود. برنامه ای که ضبطی بود اما گاه مهمانانی به برنامه آورد که شاید با یک روز یا چند ساعت فاصله به مهمترین رخدادهای روزهای جنگ رمضان پرداختند و حتی مهمترین افراد درگیر را هم در شرایط سختی حضور این افراد روی آنتن به برنامه دعوت کرد. از جایی به بعد حتی گاهی بیم این می رفت که لوکیشن برنامه برای حضور برخی از مسئولان و چهره ها لو برود. هر چند تهیه کننده در مصاحبه ای از دقت و ملاحظات لازم برای حضور این افراد سخن گفته بود.

«من ایرانم» از تنوع در مهمانان هم بهره گرفت و در هر قسمت تلاش کرد چهره هایی در حوزه های مختلف نظامی، هنری، فرهنگی و ... را دعوت کند. خود شهیدی فرد هم تلاش کرد در همه این شب ها با تاکید بر وطن، نگاه ملی و دغدغه های مبتنی بر حماسه و اندیشه و نگاه تحلیلی برنامه را جلو ببرد تا هم بخشی از سوالات مخاطب را در زمینه موضوعات، چالش ها و شائبه های روز جلو ببرد و هم حس میهن دوستی را تقویت کنند.

شهیدی فرد به این ترتیب در خط مقدم برنامه های تلویزیون در حوزه جنگ رمضان قرار گرفت؛ هم سعی کرد جلوتر از همه بایستد و هم گفتگوهای بهنگام‌تری را رقم بزند.

این برنامه بیش از ۶ میلیون بازدید در تلوبیون داشته است که برای برنامه گفتگومحور از این جنس رقم قابل توجهی محسوب می شود.

نکته هفته؛ تعدد بالای برنامه های جام جهانی

ابوطاب حسینی، امیرحسین قیاسی، عادل فردوسی پور، مهیار حسن، بهروز رهبری فرد و چند نفر دیگر همه مجریان برنامه های جام جهانی ۲۰۲۶ هستند. تعداد زیاد برنامه های مرتبط با جام جهانی در پلتفرم ها امسال آنقدر زیاد است که احتمالا فکر کنید انتخاب را برای مخاطب باز گذاشته است ولی اگر هر یک از برنامه ها را هم نگاه کنید با چالش هایی مواجه است که رضایت چندانی به دست نمی آورد. البته نه اینکه تلویزیون را بخواهیم ارجح بدانیم ولی پلتفرم ها با در اختیار داشتن فضایی بازتر و این همه اسپانسری که تبلیغاتشان دائم در برنامه توی چشمتان می خورد انتظارها را برآورده نمی کنند.

گفتگوها در پلتفرم ها بیشتر دورهمی هایی است که گاهی به فوتبال هم ربطی ندارد. مثلا قیاسی قسمت اول سراغ رامبد جوان رفت یا یکی از قسمت ها رویا میرعلمی و سوسن پرور را آورد. یا حسینی در قسمت اخیر سراغ محمود انوشه رفت که زمانی در حوزه روان شناسی سخن می گفت.

شاید میان این همه برنامه، برنامه‌ای که تخصصی و در ارتباط مستقیم با فوتبال است برنامه بهروز رهبری فرد باشد که خودش هم ورزشی است و مهمانان تخصصی تری هم دعوت می کند با این حال از ترکیب این همه برنامه و بریده ویدئوهایی که در فضای مجازی می چرخند هنوز مشخص نیست مخاطب به کدام برنامه اقبال بیشتری دارد. بیشتر به نظر می رسد که با این همه هیاهو هنوز هیچ یک از این برنامه ها نتوانسته است ارزش افزوده ای برای مخاطب ایجاد کند.

خلأ هفته؛ سریال محرمی

اگرچه که به تازگی گفتگویی با محمدحسین لطیفی داشتیم که از ساخت سریال «نگین ارباب» با قصه ای از عاشورا و فضای محرمی خبر داد اما هنوز خبر دقیقی از زمان پخش این سریال نیست.

این غنیمت است که تلویزیون برای این ایام سریال جدیدی در نظر گرفته است. به ویژه که لطیفی هم کارگردان شناخته شده و کاربلدی است و آثار مناسبتی و موضوعی کم ندارد. با این حال کاش مخاطب از ابتدای محرم می توانست شاهد پخش این سریال یا آثار جدیدی مرتبط با محرم ولو با پروداکشنی سبک باشد.

فعلا باید منتظر ماند تا هر چه زودتر اثر لطیفی به تلویزیون و آنتن برسد.