به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه قمر بنیهاشم علیه السلام به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر طی یک پیام اعلام کرد: آزادسازی خرمشهر تجلی قدرت لایزال الهی بود، که دفاع مقدس را وارد مرحله نوینی کرد و این فتح مبین انعکاس جهانی داشت.
«سوم خرداد» روز استقامت و پایداری ملت شریف ایران اسلامی، شجاعت و شهامت فرماندهان، ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان دلاور اسلام و اوج خداباوری و اخلاص امام شهیدان خمینی کبیر (ره) است.
بزرگداشت سوم خرداد ۱۳۶۱ و سالروز فتح خرمشهر؛ چراغ راه آینده و نماد باور به وعده الهی در نصرت مجاهدان راه حق است و بی تردید زنده نگه داشتن این روز بزرگ، گفتمان و جبهه مقاومت را در برابر گفتمان و جبهه شرارت توسط نسل امروز و آینده، تقویت و گسترش خواهد داد.
پیروزی رزمندگان اسلام و مردم مبعوث شده بصیر در دفاع مقدس سوم برابر دشمنان آمریکایی صهیونیستی نیز مرهون رهبری های داهیانه امام شهید امت اسلام و تجربیات ۴۷ سال گذشته بوده و طی هشتاد و چند شب پرشور گذشته نیز طوفانی از «سرمایه اجتماعی» و «وحدت ملی» را ایجاد کرده که موجب حیرت جهانیان شده است.
امروز، رزمندگان اسلام و فرزندان شما در سپاه قمر بنیهاشم علیه السلام به برکت مجاهدت پرشور شما ملت لبیک گو به فرمان مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظله العالی)، با قدرت بیشتر در آمادگی همه جانبه برای مقابله با دشمنان قسم خورده ایران اسلامی آماده جانفشانی هستند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا جنگ رمضان بویژه رهبر عزیز شهیدمان اعلام می داریم:
با یاد تو تا آخر خط می مانیم
آیات جهاد و نصر را می خوانیم
هیهات اگر ز راه تو برگردیم
ما منتقیم و موج این طوفانیم
سرو در رقص باد و طوفانیم
لحظه لحظه میان میدانیم
در مصافی که با ستم داریم
مثل صخره ستبر میمانیم
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ
