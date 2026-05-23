به گزارش خبرنگار مهر، احمد درمحمدی صبح شنبه در همایش گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی اظهار کرد: در یک سال گذشته اتفاقات مهم و تلخی چون جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید انقلاب و فرماندهان ایران زمین داشتیم.

معاون روابط عمومی، تشریفات و بین الملل استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تمامی فعالیت‌های حوزه روابط عمومی در پنج شاخص کلیدی دسته‌بندی و ارزیابی شده است، بیان کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای عدالت و با هدف ارتقای کیفی فعالیت‌ها صورت گرفته است.

برگزاری دوره‌های تخصصی برای نخستین بار

درمحمدی برگزاری ۶ دوره تخصصی روابط عمومی با حضور اساتید برجسته کشوری و استانی را از اقدامات مهم سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: برای نخستین بار در کنار برگزاری دوره‌های آموزشی، به شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر اعطا شد. همچنین با هدف یکسان‌سازی فرآیندها و خروج از سلیقه‌گرایی در دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها، استانداردهای واحدی تدوین و ابلاغ شد.

معاون روابط عمومی، تشریفات و بین الملل استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر برگزاری ۲۹ جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان، بیان کرد: با تدبیر و دستور استاندار، انتقال جلسات شورای اطلاع‌رسانی به سطح شهرستان‌ها، بازخوردهای بسیار مثبت و بی‌نظیری در پی داشته است.