به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر نارویی گفت: شهرستان دلگان با دارا بودن بیش از ۱۵ هزار هکتار نخلستان، یکی از قطبهای مهم تولید خرما در استان سیستان و بلوچستان محسوب میشود که از این میزان، ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار آن بارور است.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان با اشاره به پیشبینیها برای تولید محصول در سال جاری بیان کرد: برآورد میشود امسال بیش از ۵۰ هزار تن انواع خرما از نخلستانهای این شهرستان برداشت و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی شود.
وی در خصوص اهمیت اجرای عملیات مچبند (بستن خوشهها به تنه درخت) افزود: این اقدام بهمنظور مدیریت بهتر زراعی و محافظت از محصول انجام میشود. جلوگیری از ریزش خوشهها در اثر بادهای شدید و یا وزن زیاد محصول در زمان رسیدن، از اصلیترین دلایل این عملیات است تا فشار از روی شاخهها کاسته شود.
نارویی اظهار داشت: همچنین مچبستن خوشهها نقش موثری در کنترل آفات، جلوگیری از نفوذ حشرات به فضای بین دانهها، حفظ رطوبت مناسب خوشه و کاهش آسیبهای فیزیکی به میوهها ایفا میکند.
وی با بیان اینکه ۳۴ رقم خرما در شهرستان دلگان کشت میشود، بیان کرد: عمده ارقام تجاری و پرطرفدار این شهرستان شامل مضافتی، ربی، زاهدی، پیارم، مجول، هلیله، آلمهتری، شکری، آشویه، نگار و دسکی است.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان در پایان خاطرنشان کرد: بهمنظور تکمیل زنجیره ارزش و نگهداری اصولی محصول، هماکنون ۵ واحد سردخانه و بستهبندی با ظرفیت ۶ هزار تن در این شهرستان فعال است که نقش مهمی در تسهیل عرضه و مدیریت بازار خرما ایفا میکنند.
