امام جمعه زهک: ایمان دینی مردم، مهم ترین عنصر اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، به تشریح مأموریت های چهارگانه ملت ایران در پیام اخیر امام جامعه پرداخت.

امام جمعه زهک تأکید کرد: امام عزیز در پیام خود چهار مأموریت اساسی بر دوش ملت ایران نهاده است که عبارتند از حضور فیزیکی مردم در میدان که یک تکلیف شرعی و انقلابی است، وحدت ملی به عنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی، مدیریت رسانه و پدافند در برابر دشمن و اجازه ندادن به تحریف روایت بزرگ ملی، و کمک و مواسات در شرایط فشار اقتصادی دشمن.

وی با اشاره به حضور گسترده تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، تصریح کرد: آنچه امروز مانع اصلی درگیری مستقیم دشمن با ایران شده است، علاوه بر قدرت موشکی و حضور مردم در صحنه، راهبرد جنگ منطقه ای است.

راشکی هشدار داد: اگر زیرساخت های ایران هدف قرار گیرد، تمام زیرساخت های منطقه نابود خواهد شد.

امام جمعه زهک با اشاره به گزارش اخیر نیویورک تایمز که ایران را پنجمین قدرت جهان معرفی کرده است، گفت: مهم ترین عنصر اقتدار ایران، سلاح موشکی یا نیروی نظامی صرف نیست، بلکه ایمان دینی مردم است که موشک ها را هدف دار و مقاومت را پایان ناپذیر کرده است.

وی افزود: در جنگ امروز که جنگ روایت ها و رسانه هاست، ما باید روایت بزرگ ملی خود را قوی و شفاف به جهان ارائه دهیم و اجازه تحریف به دشمن ندهیم.

راشکی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات سوخت در استان سیستان و بلوچستان، چهار سؤال اساسی را خطاب به مسئولان مطرح کرد.

وی پرسید: چرا در پهناورترین استان کشور، سهمیه سوخت خودرو از سایر استان ها کمتر است؟ چرا این قانون تنها در استان های مرزی اجرا می شود و در دیگر استان های مرزی کشور چنین نیست؟ چرا به خاطر قاچاق سوخت توسط سوداگران، مردم بی گناه باید سختی کمبود سوخت و صف های طولانی را تحمل کنند؟ و چرا سهمیه سوخت مردم اضافه نمی شود، بلکه آن را به جایگاه داران می دهند و در نهایت مردم در صف های طولانی معطل می مانند؟

امام جمعه زهک از مسئولان کشوری و استانی خواست هرچه سریع تر به این سوالات پاسخ روشن و قاطع دهند و تأکید کرد: مردم زهک، صبور اما حق طلب هستند.