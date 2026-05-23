به گزارش خبرنگار مهر، الهنظر شهبخش صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی بروز شرایط جنگی و فشارهای ناشی از آن بر واحدهای تولیدی در اواخر سال گذشته، رصد میدانی و مستمر وضعیت پایداری اشتغال و حمایت از حقوق جامعه کارگری به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به بروز اختلال در فعالیت برخی از بنگاههای اقتصادی استان بر اثر این شرایط، افزود: با پیگیری ویژه وزیر تعاون و تشکیل جلسات فوقالعاده کمیته بیمه بیکاری در استان، برای ۷۵۰ نفر از کارگران متأثر از این وضعیت، مقرری بیمه بیکاری تصویب شد تا معیشت آنان دچار آسیب نشود.
وی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت در مدیریت این بحران، بازگشت موفق ۲۲۰ نفر از این کارگران به چرخه اشتغال همزمان با عادی شدن شرایط بود که با تعامل میان دولت و بخش خصوصی محقق شد.
شهبخش خاطرنشان کرد: صیانت از نیروی کار و حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده از تکانههای بیرونی، با هدف حفظ پایداری اشتغال در سیستان و بلوچستان با تمام ظرفیتهای قانونی ادامه دارد.
