بیانیه سران طوایف سرحد استان سیستان و بلوچستان در خصوص تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از سران طوایف منطقه سرحد استان سیستان و بلوچستان در خصوص حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بیانیه منتشر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

به حول و قوه الهی رزمندگان اسلام به پشتیبانی امت شهید پرور ایران اسلامی در جنگ نامتقارن و نابرابر تحمیلی سوم بر علیه مواضع ایران اسلامی با سلاح ایمان و با صلابت و شجاعت در مقابل زیاده خواهی رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و همدستان ایشان ایستادگی کردند، هرچند که قائد امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (ارواحنا له الفدا) به عنوان جان‌فدای میهن همچون شهدای بدر و احد نام مبارک ایشان در تاریخ اسلام ماندگار شد و آغاز این جنگ با تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار باعث شهادت فرماندهان نظامی و مردم بی‌دفاع و کودکان عزیز میهن اسلامی شد.

اما صلابت و شهامت رزمندگان اسلام در بستن تنگه هرمز دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، امروز بیش از هشتاد روز است که تنگه هرمز به عنوان منطقه‌ای استراتژیک بالاتر از سلاح هسته‌ای عمل کرد، چرا که موقعیت این آبراه با ابتکار عمل نیروهای با اقتدار نظامی در حوزه سرزمینی ایران اسلامی در اختیار کامل آنها قرار گرفت و تجارت جهانی و اقتصاد دنیا متاثر از انسداد آن با چالش جدی مواجه شد، به طوری که قیمت نفت از ۶۰ دلار در هر بشکه به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید، و اکنون زمان آن رسیده که آمریکای جنایتکار تسلیم اراده ملت بزرگ ایران شود و حق سرزمینی ایران بر تنگه هرمز را بپذیرد و خسارت‌های جنگ را برابر فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بپردازد و به طور کامل از منطقه خارج شود، ان شاء‌الله حق بر باطل پیروز است چرا که این وعده پروردگار است.

خوبیار شهنوازی، علیم گمشادزهی، ولی محمد کرد، بهادر شهلی بر، حبیب گرگیج، سامان نارویی، یحیی براهویی، علیرضا شه‌بخش، عزیز احمد ریگی