  استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

جمع آوری ۹۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از جمع آوری ۹۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۳ نفر معتاد متجاهر در نتیجه طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح ۲۴ نفر سارق، ۴۳ نفر معتاد متجاهر،۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۹۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در پی اجرای این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، یک کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۵۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف،فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

