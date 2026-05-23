جمع آوری ۹۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح ۲۴ نفر سارق، ۴۳ نفر معتاد متجاهر،۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۹۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در پی اجرای این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، یک کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۵۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف،فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.